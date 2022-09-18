開箱iPhone 14 Pro Max衰見瑕疵 店員霸氣給「驚人補償」　

蘋果iPhone 14系列日前正式開賣，不少果粉都徹夜排隊，只為了第一時間換上新機。不過，卻有一名網友不幸拿到瑕疵品，而蘋果店員的補償方案曝光後，不少人直呼「賺爛了！」

日前一名網友在Dcard發文，原PO透露自己很幸運在首批訂到2支iPhone 14 Pro Max深紫色，並在16日前往台北101的門市取貨，「其中一支要送給弟弟，十分期待看到他開心的樣子」。沒想到，原PO現場開箱後，發現手機底部有個小白點，跟服務人員反映後，一開始以為是殘膠，但後來因為清不掉，只好請工程師拿放大鏡來看，這時才確定是瑕疵品。 手機底部有個小白點的瑕疵。圖擷自Dcard

對方表示「以往這樣的情況，我們可以現場換一支給您，但因為現在實在沒有存貨，我們也不希望您重新訂購要等許久」。而一旁的弟弟則出面緩頰，表示願意跟原PO交換，自己可以拿有瑕疵的那支手機。

工程師不斷致歉，甚至提出補償方案，「我這邊可以提供您一個免費的保護殼，當作小賠償，任您挑選」。原PO後來接受了工程師的提議，「畢竟我的所有Apple產品都有保AppleCare+，何況這個小白點也實在是挺小的」。原PO提到自己後來挑了一款皮革保護套，並在現場完成資料轉移，也慶幸弟弟拿到的那支手機沒有任何問題。 原PO得到免費保護殼當補償。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你眼睛也太厲害，我拿完就走了，腳很痠」、「圈起來我還是看不太到，看來我去領手機的時候，也要帶個放大鏡了」、「原廠皮革保護殼快2000元欸，賺爛了」、「完美主義者，跟我一樣不能有任何小坑坑洞洞」、「我是不覺得你是奧客，但非常佩服你找瑕疵的能力，能不能分享一下你都如何檢查手機瑕疵的？」、「蘋果的服務真的好！有瑕疵就處理」、「雖然瑕疵很小，但感受就很差耶」。

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