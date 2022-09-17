iPhone 14 Pro「全台首摔」苦主現身 維修價格曝…沒做這事要多付10倍

蘋果iPhone 14系列新機昨（16）日正式發售，有不少幸運搶得首批現貨的果粉興奮開箱新手機，但才到開賣第2天，今天就傳出「台灣首摔」事件，維修價格也隨之曝光。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」轉發分享一張在各大LINE群流傳的一張iPhone 14螢幕碎裂照。從照片看來，這台iPhone搭載動態島、屬Pro系列高階款手機，若為iPhone 14 Pro的價值至少34900元，但要是iPhone 14 Pro Max則要38900萬元起跳。

照片曝光後引來千人朝聖「首摔」事故現場，原PO不禁尷尬直呼「首賣就首摔，已經有人摔機了……」，網友們見了也留言回應「恭喜成為『地機主』」、「我願稱你為最強，第一個摔爛iPhone 14的台灣人」、「價值直接變成『落地價』」、「別哭，這也算是一種頭香」。

不少網友熱心詢問是否有買AppleCare+保險服務，若有，則不論是Pro或是Pro Max手機都只需900元即可維修；但要是沒有「保險護體」，據蘋果官網公布，iPhone 14 Pro螢幕維修價格是10790元，iPhone 14 Pro Max的螢幕維修價格則是12290元，比起AppleCare+保險服務貴上逾10倍。

iPhone 14 Pro官網維修價10790元（圖左）、iPhone 14 Pro Max官網維修價12290元（圖右）。 圖擷自 蘋果官網

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