明明美到哭！iPhone7之後沒再出曜石黑系列 果粉揭殘酷原因

蘋果（Apple）的iPhone系列不僅效能強，外觀顏色上也很有質感，果粉都可以依照自己的喜好去挑選。不過，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「為什麼iPhone沒再出曜石黑了？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人揭開殘酷真相。

日前一名網友在PTT上以「為什麼iPhone沒再出過曜石黑了？」為題發文，原PO透露自己人生中的第一支iPhone手機，就是iPhone7的曜石黑，是當年國考考上買給自己的禮物，一直用了五、六年才換掉。

然而，原PO提到換手機的原因不是因為效能不夠，「我覺得i7的曜石黑真的很美，雖然真的容易刮傷，可是保存好的，每次裸機都覺得怎麼會有這麼好看的黑色」。原PO坦言雖然之後也有出各種黑色的新款，但都沒有曜石黑漂亮。

此外，原PO猜測「為什麼Apple不做曜石黑系列了？」第一可能是因為成本太高、第二是現在都有一層玻璃，曜石黑沒意義、第三是太容易刮傷，買方的評價不好，又或是其他原因。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛直呼，「你說對了！曜石黑真的是黑色的極致，美到極點」、「超美」、「曜石黑美爆，有玻璃的質感，又有金屬的冷冽感」、「如果之後背面換回金屬，再出一次曜石黑，我一定秒買」。

另外，也有網友表示，「因為醜到哭」、「其實7的霧面黑才是低調王者」、「成本太高了，蘋果有說過」、「後來為了背面無線充電，改玻璃就回不去了，而玻璃要弄成那種亮黑太簡單沒特色」、「iPhone史上出過最華而不實的塗裝，沒有之一」、「沒看過幾支曜石黑使用後機況稱的上好的」。

最後，有內行果粉提到「曜石黑很容易留指紋和刮傷」，「我記得當初一開賣超難買馬上秒殺，後來發現這顏色太難顧，銷量也叫好不叫座，二手價也是這顏色最差」、「這種鍍層顏色越深越難上色，比較容易脫落」、「太容易有刮痕，包起來又無法展現曜石黑的美，完全吃力不討好」。

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