果粉雀躍拿首批iPhone 14 Pro 開機一片死黑愣問：機王？

蘋果新機iPhone 14系列在今（16）日正式開賣，有不少上週預購的民眾，在今天收到熱騰騰的新機，不過竟有果粉抱怨，自己購買的iPhone 14 Pro紫色，按下開機鍵是一片死黑，讓她驚呼居然拿到「機王」，事後她也照網友說的解決方式，成功開啟新機。

一名網友在Dcard發文表示，原本上午9點開心拿到新手機，想要快點體驗，沒想到按下開機鍵，卻完全沒有反應，就算狂按開機鍵，螢幕始終一片黑，讓她無言直呼「機王，好衰，首批新機直接變最後一批」。

貼文曝光後，許多人留言表示「可憐」、「直接首批新機變成不知道要等幾個月的手機」、「有插著充電器試看看嗎？」、「往好處想，至少你不用花很多時間備份資料」、「我在微博看到有人也出現一樣的狀況，聽說要等系統升級」、「要換手機的話，就得慢慢等一個月以後囉」、「我轉完資料之後，也黑頻一陣子才開起來」、「我也拿到瑕疵機，有兩道不明刮痕，但我想說等殼來了就遮住，不想要花時間換手機」、「正常現象，首批都會有幾隻機王，建議還是直接換新的了」。

有網友則建議原PO「可以試看看按上下音量鍵一次，馬上按鎖定键，就會強制開機，出現蘋果的logo之後等它開機」，事後原PO照這個方法順利開機了。

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