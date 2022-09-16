蘋果iPhone 14系列罕見延遲交貨 外媒傳Pro系列「至少延1週」才到
以往蘋果對於iPhone的出貨估計都較為謹慎保守，不太會有延遲交貨的狀況，更常見的反而是提前到貨的情形，但今年卻傳出預訂系統當機、數量錯誤、延遲交貨的情形，甚至有人要到9月底才可以拿到貨，而災情最慘重的出現在iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max上。
根據外媒《9TO5Mac》報導，在過往的經驗中，蘋果公司對於iPhone的出貨都相當謹慎保守，幾乎不曾聽到有延遲交貨狀況，反而更常聽到的是提前交貨。
然而今年iPhone卻傳出有Apple Store Online 和 Apple Store的大當機情形，導致許多用戶意外訂到比預期數量多的手機，甚至有人連1支都沒有訂貨成功。
這次的iPhone 14系列在不同地區也傳出，蘋果將延遲首批交貨日的情形，可能不會在預期的16日拿到新機，至少推遲了一週左右，要到9月23日才可以拿到，甚至有人直到9月30日才可以取貨。
然而這次延遲交貨的情形似乎僅有出現在iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max上，若是購買iPhone 14的基本機型，尚無傳出相關的延遲交貨狀況。
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