iPhone 14開賣啦！台灣大哥大包場寵果粉 祭出超狂大禮特斯拉Model 3與宏佳騰智慧電車

台灣大哥大開賣iPhone 14系列，祭出史上最狂「最i果粉 1314」大型購機活動寵果粉。 圖/李清宇攝影

每年iPhone新機開賣會，總是吸引大批果粉辛苦徹夜排隊，今年台灣大哥大出奇招，推出獎品總價值近300萬元的「最i果粉 1314」購機活動，11月30日前申辦台灣大哥大1,399元以上指定專案搭配iPhone 14系列，就有機會抽1台特斯拉Model 3，還有共14台的宏佳騰智慧電車。今天（9月16日）上午8點20分在台北威秀門市舉辦iPhone 14「我的VIP驚喜派對」更特別包場寵果粉，事先抽出14位VIP用戶參加，不僅贈送每位一支最新的Apple Watch Series 8，現場還加碼抽出3位再送iPhone 13，另外還有AirPods Pro、HomePod mini等抽獎，讓參與的VIP用戶大呼賺到。

台灣大哥大商務長林東閔（圖左）、台灣大哥大總經理林之晨今天（9月16日）共同出席iPhone 14「我的VIP驚喜派對」。 圖/李清宇攝影

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大致力加速節能減碳的腳步，今年「最i果粉 1314」購機活動特別推出低排碳的特斯拉電動車及宏佳騰智慧電車抽獎，用史上最狂的獎項刺激買氣，成功帶動iPhone 14系列預購量達去年iPhone 13系列同期的兩倍。台灣大哥大也提供果粉用戶「mo幣多」優惠，以及Apple Music 6個月免費暢聽、MyVideo、GeForce NOW雲端遊戲服務等多樣化的娛樂體驗，申辦Disney+專案購機再享Disney+首年請你看的好康，讓果粉用iPhone 14系列享受極致娛樂服務，帶動申辦量再創新高。

台灣大哥大商務長林東閔則指出，考量到疫情風險，台灣大哥大今年推出「最i果粉 1314」大型購機活動就是希望讓果粉不用再餐風露宿排隊，只要在11月30日前於實體門市或網路門市申辦指定資費搭購iPhone 14系列就能參加抽獎。

林東閔說，iPhone 14 Pro系列有感升級，將瀏海設計改為結合硬體與軟體功能的「動態島」，更是首度將主鏡頭提升至4,800萬畫素，對果粉來說「有突破就值得支持」，加上申辦iPhone 14系列絕大部分都會搭配5G資費方案，對於台灣5G滲透率有極大幫助。此外，台灣大哥大自9月9日晚上8點直接啟動預購iPhone 14系列，就是為了精準掌握備貨量，希望讓預購用戶能盡快取機。從預購量來看，iPhone 14的淺紫色和iPhone 14 Pro系列的深紫色都大受歡迎，尤其iPhone 14 Pro深紫色就占了iPhone 14 Pro系列預購量高達6成。

台灣大哥大iPhone 14「我的VIP驚喜派對」現場抽出3名幸運果粉加碼送iPhone 13。 圖/李清宇攝影

VIP果粉陳小姐是台灣大哥大的多年用戶，曾多次參與iPhone首賣日排隊搶頭香，她提到今年很幸運被抽中來參加活動，不用熬夜排隊購機，今早7點20到現場輕鬆等待，覺得台灣大哥大非常貼心，更是感受到身為VIP的尊榮禮遇，現場更抽中一台iPhone 13 128GB，讓她興奮得尖叫直奔上台擁抱台灣大哥大總經理林之晨。

VIP果粉陳小姐是台灣大哥大的多年用戶，曾多次參與iPhone首賣日排隊搶頭香，今年更幸運抽中iPhone 13，讓她興奮直奔上台擁抱台灣大哥大總經理林之晨。 圖/李清宇攝影

申辦台灣大5G指定專案，月付1,599元、綁約48個月，iPhone 14專案價0元，momo會員再享「mo幣多」好康，在momo購物網消費達指定門檻，依資費別每月最高可獲得750元momo幣回饋。台灣大哥大「全民舊機換新機」活動則提供高額折抵金，到實體門市回收iPhone 13 Pro Max，最高可折抵30,000元。使用台灣大哥大Open Possible聯名卡申辦指定專案購買iPhone 14系列，加贈momo幣2,000元，每月用Open Possible聯名卡繳納台灣大哥大5G電信費，再享現金回饋最高5.5%。另外，5年以上老客戶享專屬加碼優惠，10月31日前申辦1,399以上專案即可升級「我的VIP」會員，再加碼最高1,000元momo幣。

購買新機也別忘了保險、多一層保障，到台灣大哥大實體門市申辦iPhone 14並投保「新復原者尊榮專案」搭配預繳12個月或24個月回饋專案，除了合約期間享手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，以及電信帳金回饋外，另加碼提供個人資安保障與行動安全防護一年。用戶到直營門市購買配件商品享有滿千折百優惠活動，同筆消費每滿1,000元可現折當次消費金額100元，最高滿5,000元現折500元。除此之外，達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠，現場有多款膜料材質與圖騰供參觀選購。

9月30日前到台灣大哥大網路門市或myfone購物申辦iPhone 14系列或全新Apple Watch搭配門號指定專案或下單空機，即可抽iPhone 14及「愛瘋大禮包」（內含AirPods Pro與AirTag），myfone購物下單前5名消費者再享500元myfone購物電子禮券。網路門市申辦999元以上專案，再額外送1,000元momo幣。

台灣大哥大也於今天同步開賣全新Apple Watch SE、Apple Watch Series 8，Apple Watch Ultra則於9月23日開賣，申辦台灣大哥大5G指定專案，Apple Watch Series 8專案價最低0元起。

迎接iPhone 14系列開賣，台灣大哥大推出多項優惠方案。 圖/李清宇攝影

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