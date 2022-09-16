圖輯／全球果粉齊心瘋iPhone 14！他喊「蘋果找回夜排熱情」
全球果粉瘋iPhone 14！蘋果（Apple）今（16）日開賣iPhone 14系列，首批發售的國家或地區的果粉紛紛到蘋果直營店（Apple Store）排隊買新機，也有不少人透過蘋果官網購買，今日到貨，秀出「首發iPhone 14」照片。
據外媒報導，因為新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球2年多，這段期間多數民眾減少外出，網購成為補充物資的來源。如今全球疫情趨緩，或許是在家悶太久了，現在愈來愈多人選擇親自去蘋果直營店試用或購買iPhone 14，因此世界各地的蘋果直營店前人潮回流，外媒還稱蘋果喚回大家「夜排」（指發售前一天就去店門外排隊）的熱情。
此次最熱門的機種為iPhone 14 Pro系列，以台灣蘋果官網為例，購買iPhone 14 Pro系列宅配則要等到11月初才有貨；若下訂平價iPhone 14不僅可以過2天到直營店取貨、宅配到家也只需要5天時間。
今日iPhone 14系列只有iPhone 14、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max開賣，6.7吋的平價iPhone 14 Plus於10月7日才登場，除此之外，還有Apple Watch 8和第二代Apple Watch SE也在今日發售。不少果粉都秀出自己的「首發iPhone 14」照，並貼出日本、泰國、中國大陸和台灣等地蘋果直營店的人潮，看來全球果粉真的有志一同！
世界果粉拚拿iPhone 14系列首發
★台灣
★中國大陸
★泰國
★日本
Apple Store銀座はiPhone 14発売開始。 pic.twitter.com/dlFIw38IXj— Hossy ★ トリニティ (@hosinity) 2022年9月15日
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