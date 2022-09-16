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圖輯／全球果粉齊心瘋iPhone 14！他喊「蘋果找回夜排熱情」

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，台北市信義區的Apple直營店一早就有許多民眾排隊搶購。記者余承翰／攝影
蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，台北市信義區的Apple直營店一早就有許多民眾排隊搶購。記者余承翰／攝影

全球果粉瘋iPhone 14！蘋果（Apple）今（16）日開賣iPhone 14系列，首批發售的國家或地區的果粉紛紛到蘋果直營店（Apple Store）排隊買新機，也有不少人透過蘋果官網購買，今日到貨，秀出「首發iPhone 14」照片。

據外媒報導，因為新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球2年多，這段期間多數民眾減少外出，網購成為補充物資的來源。如今全球疫情趨緩，或許是在家悶太久了，現在愈來愈多人選擇親自去蘋果直營店試用或購買iPhone 14，因此世界各地的蘋果直營店前人潮回流，外媒還稱蘋果喚回大家「夜排」（指發售前一天就去店門外排隊）的熱情。

此次最熱門的機種為iPhone 14 Pro系列，以台灣蘋果官網為例，購買iPhone 14 Pro系列宅配則要等到11月初才有貨；若下訂平價iPhone 14不僅可以過2天到直營店取貨、宅配到家也只需要5天時間。

蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，其中iPhone 14 Pro的深紫色款備受注目。記者余承翰／攝影
蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，其中iPhone 14 Pro的深紫色款備受注目。記者余承翰／攝影

蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，中華電信搶得頭香的民眾。記者余承翰／攝影
蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，中華電信搶得頭香的民眾。記者余承翰／攝影

今日iPhone 14系列只有iPhone 14、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max開賣，6.7吋的平價iPhone 14 Plus於10月7日才登場，除此之外，還有Apple Watch 8和第二代Apple Watch SE也在今日發售。不少果粉都秀出自己的「首發iPhone 14」照，並貼出日本、泰國、中國大陸和台灣等地蘋果直營店的人潮，看來全球果粉真的有志一同！

世界果粉拚拿iPhone 14系列首發

★台灣

蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，吸引許多果粉搶購。記者余承翰／攝影
蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，吸引許多果粉搶購。記者余承翰／攝影

蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，吸引許多果粉搶購。記者余承翰／攝影
蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，吸引許多果粉搶購。記者余承翰／攝影

蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，吸引許多果粉搶購。記者余承翰／攝影
蘋果iPhone 14系列手機今天開賣，吸引許多果粉搶購。記者余承翰／攝影

★中國大陸

中國大陸的蘋果直營店門外也吸引不少民眾排隊買新iPhone 14系列。美聯社
中國大陸的蘋果直營店門外也吸引不少民眾排隊買新iPhone 14系列。美聯社

中國大陸蘋果直營店的店員熱情招呼果粉們。美聯社
中國大陸蘋果直營店的店員熱情招呼果粉們。美聯社

★泰國

泰國的蘋果直營店在開賣iPhone 14前也吸引不少民眾夜排。（翻攝自andrewjames194推特）
泰國的蘋果直營店在開賣iPhone 14前也吸引不少民眾夜排。（翻攝自andrewjames194推特

★日本

日本東京的果粉也開心秀出買到iPhone 14 Pro的照片。（翻攝自hoshi_gaki推特）
日本東京的果粉也開心秀出買到iPhone 14 Pro的照片。（翻攝自hoshi_gaki推特

日本京都也有果粉拍下蘋果直營店的照片，表示自己已取貨完成。（翻攝自yutailang0119推特）
日本京都也有果粉拍下蘋果直營店的照片，表示自己已取貨完成。（翻攝自yutailang0119推特

日本東京蘋果直營店可見不少果粉人手一袋蘋果新產品，開心滿足地走出店外。法新社
日本東京蘋果直營店可見不少果粉人手一袋蘋果新產品，開心滿足地走出店外。法新社

★其他地方

外媒表示，蘋果發售iPhone 14系列，喚回不少民眾「夜排」的熱情。（翻攝自ispazio推特）
外媒表示，蘋果發售iPhone 14系列，喚回不少民眾「夜排」的熱情。（翻攝自ispazio推特

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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