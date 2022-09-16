iOS16字太大！他看不慣這點「超阿雜」問：蘋果美學怎麼了？
新一代的iOS16作業系統更新，本次主要著重在「通知畫面」和「鎖定畫面」的改版，給了使用者更多可以自行調整的空間。然而PTT網友卻認為「真的蠻醜的」，尤其電池百分比讓他看得相當不順眼，字體也太大，他傻眼直呼「蘋果美學怎麼了？」
一名網友在PTT發文表示，「iOS16真的蠻醜的，我真的看不習慣，電池百分比這個越看越覺得『阿雜』，鎖定畫面以前小小的簡潔乾淨，現在變這種什麼都大了，不需要這麼大啊，偏偏字體大小還不能調，新的鎖定畫面我沒什麼興趣弄，我都是這個從iphone6用到現在，簡單大方，蘋果美學怎麼了？」
其他網友則留言「老人機吧，什麼都要大」、「好像有點怪，這樣有種滿電的錯覺，那個圖示不會減少嗎」、「看起來是為了iPhone 14 Pro的AOD設計而變動的」、「快在手機板發起拒買行動」、「好像十年前安卓的第三方電量百分比小工具」、「蘋果抄安卓啊，代表安卓的美學就是這樣」、「越改越像安卓了」。
不少網友認為字體過大，適合中老齡者，留言「字好大哦，好像我媽的手機」、「因為果粉老了字要大一點」、「老人比較有錢啊，攻老人市場就對了」、「主要使用族群開始有老花了」、「這版就是要拉攏安卓用戶啊」、「攻佔老人市場，大跟清楚在中高齡者使用體驗上很重要的」。
不過也有網友喜歡新的更新，有人留言「很美呀，不然要怎麼設計」、「明明就很好看，有種創新工藝設計的美感」、「百分比可以關掉啊，嫌醜就不要用嘛」、「有沒有一種可能是你的美學怎麼了，而不是蘋果」。
📢 買到iPhone 14怎麼備份、轉移新手機2方法搞定！教你免費「暫時」擴增iCloud空間
📢 早起鳥兒快搶iPhone 14！他曝「這時間」奔蘋果官網火速買到直營店現貨
📢 iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩
📢 圖輯／全球瘋iPhone 14！他喊「蘋果找回夜排熱情」
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言