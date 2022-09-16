快訊

台東大地震造成高雄水管主幹線破裂 恐將大停水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iOS16字太大！他看不慣這點「超阿雜」問：蘋果美學怎麼了？

聯合新聞網／ 綜合報導
iOS16更新了鎖定畫面，並能加入小工具。 路透社
iOS16更新了鎖定畫面，並能加入小工具。 路透社

新一代的iOS16作業系統更新，本次主要著重在「通知畫面」和「鎖定畫面」的改版，給了使用者更多可以自行調整的空間。然而PTT網友卻認為「真的蠻醜的」，尤其電池百分比讓他看得相當不順眼，字體也太大，他傻眼直呼「蘋果美學怎麼了？」

一名網友在PTT發文表示，「iOS16真的蠻醜的，我真的看不習慣，電池百分比這個越看越覺得『阿雜』，鎖定畫面以前小小的簡潔乾淨，現在變這種什麼都大了，不需要這麼大啊，偏偏字體大小還不能調，新的鎖定畫面我沒什麼興趣弄，我都是這個從iphone6用到現在，簡單大方，蘋果美學怎麼了？」

其他網友則留言「老人機吧，什麼都要大」、「好像有點怪，這樣有種滿電的錯覺，那個圖示不會減少嗎」、「看起來是為了iPhone 14 Pro的AOD設計而變動的」、「快在手機板發起拒買行動」、「好像十年前安卓的第三方電量百分比小工具」、「蘋果抄安卓啊，代表安卓的美學就是這樣」、「越改越像安卓了」。

不少網友認為字體過大，適合中老齡者，留言「字好大哦，好像我媽的手機」、「因為果粉老了字要大一點」、「老人比較有錢啊，攻老人市場就對了」、「主要使用族群開始有老花了」、「這版就是要拉攏安卓用戶啊」、「攻佔老人市場，大跟清楚在中高齡者使用體驗上很重要的」。

不過也有網友喜歡新的更新，有人留言「很美呀，不然要怎麼設計」、「明明就很好看，有種創新工藝設計的美感」、「百分比可以關掉啊，嫌醜就不要用嘛」、「有沒有一種可能是你的美學怎麼了，而不是蘋果」。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8 iOS

延伸閱讀

十二星座男「約會最小氣」排行榜 這星座錢花最少卻大受好評

Line投顧群組割韭菜實錄！裝「這檔」有賺錢騙買股 他慘遇跌停

婚後變超髒！老公「一個月不洗澡」人妻崩潰 網驚：還能生兩個？

日專校理事長有說教癖！連講三小時臭罵「低俗害蟲」 大批學生退學

相關新聞

iPhone 14 Pro「全台首摔」苦主現身 維修價格曝…沒做這事要多付10倍

蘋果iPhone 14系列新機昨（16）日正式發售，有不少幸運搶得首批現貨的果粉興奮開箱新手機，但才到開賣第2天，今天就傳出「台灣首摔」事件，維修價格也隨之曝光。 有網友在臉書社團「爆廢公社公開

開放預購iPhone 14捲款數千萬跑了 陸電商囂張嗆：以後別太相信人

大陸網購平台「易聯購」，被指自9月9日iPhone 14系列手機啟動預售後，以較官網低500元至900元人民幣（約新台幣2千2百元至4千元）的價格，接受大量消費者的訂單，但卻傳出在幾日後捲款數千萬人民

明明美到哭！iPhone7之後沒再出曜石黑系列 果粉揭殘酷原因

蘋果（Apple）的iPhone系列不僅效能強，外觀顏色上也很有質感，果粉都可以依照自己的喜好去挑選。不過，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「為什麼iPhone沒再出曜石黑了？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人揭開殘酷真相。

圖輯／全球果粉齊心瘋iPhone 14！他喊「蘋果找回夜排熱情」

全球果粉瘋iPhone 14！蘋果（Apple）今（16）日開賣iPhone 14系列，首批發售的國家或地區的果粉紛紛到蘋果直營店（Apple Store）排隊買新機，也有不少人透過蘋果官網購買，今日到貨，秀出「首發iPhone 14」照片。

這裡的蘋果iPhone 14最便宜！好市多開賣 最高下殺1500元吸人潮

還在想便宜買iPhone 14系列的方法嗎？一名網友曝光好市多開賣iPhone 14系列消息，定價比蘋果（Apple）再便宜1千元左右，引起網友熱議。

早起鳥兒快搶iPhone 14！他曝「這時間」奔蘋果官網火速買到直營店現貨

很苦惱開放預購iPhone 14系列那天沒搶到貨嗎？沒關係，一名網友發現今（16）日蘋果（Apple）開賣iPhone 14，而當天也有機會拿到「直營店現貨」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。