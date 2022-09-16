這裡的蘋果iPhone 14比官網還便宜！好市多開賣 這款價格殺很大
還在想便宜買iPhone 14系列的方法嗎？一名網友曝光好市多開賣iPhone 14系列消息，定價比蘋果（Apple）再便宜1千元左右，引起網友熱議。
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出好市多開賣iPhone 14系列照片，可見好市多祭出「每（會員）卡限購一台」之規定，但整體訂價比蘋果官網要來得便宜。以平價版6.1吋iPhone 14為例，256GB版本在官網定價為3萬1400元，好市多價格為3萬295元，便宜1195元。
iPhone 14之好市多定價／官網定價128GB：26,899／27,900（便宜1,001元）256GB：30,295／31,400（便宜1,105元）512GB：未得知／38,400（-）
iPhone 14 Pro之好市多定價／官網定價128GB：33,669／34,900（便宜1,231元）256GB：37,049／38,400（便宜1,351元）512GB：未得知／45,400（-）1TB：未得知／52,400（-）
iPhone 14 Pro Max之好市多定價／官網定價128GB：未得知／38,900（-）256GB：40,899／42,400（便宜1,501元）512GB：未得知／49,400（-）1TB：未得知／56,400（-）
6.1吋iPhone 14 Pro部分，最夯的128G、256G好市多價格各自為3萬3669元、3萬7049元，但官網為3萬4900元、3萬8400元，各便宜了1231元、1351元；6.7吋iPhone 14 Pro Max部分，好市多256GB版本為4萬899元、官網為4萬2400元，少了1501元。
不過好市多疑似是發售開賣「較熱門的機種」，從網友圖片無法得知iPhone 14是否有開賣512GB版本，iPhone 14 Pro未見512GB、1TB之選項，iPhone 14 Pro Max也沒見到128GB、512GB和1TB的版本售價。
網友也表示難怪看到店門外有人潮，「9點就有人帶著雨傘跟椅子，坐在好市多門口等開門了。」、「立刻轉手轉1500，也不錯啊。」
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