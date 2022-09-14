iPhone 14掀換機潮 網購配件買氣年增5成

依照蘋果官網公佈資訊顯示，建議售價為799美元 (新台幣25900元)的Apple Watch Ultra，其更換電池費用為99美元 (新台幣3190元)，而若是其他損壞則是要價499美元 (新台幣15490元)。而在秋季發表會結束之後，蘋果也悄悄調整AppleCare+服務細節，其中將原本每年僅提供最多2次的意外損壞維修服務調整為無限制，但每次將會針對維修情況酌收不等的額外費用。

2022-09-13 08:19