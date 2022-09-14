大翻新！蘋果釋出iOS 16、watchOS 9 對應更多便利使用功能

隨著iPhone 14系列，以及Apple Watch Series 8與Apple Watch Ultra正式揭曉後，蘋果稍早也宣布釋出iOS 16與watchOS 9正式版本，前者將提供iPhone 8系列以後機種升級，而後者則提供Apple Watch Series 4以後錶款安裝使用。

其中，iOS 16針對鎖定畫面加入自訂字型、Widget與自動桌布功能，並且在訊息功能加入編輯、回收，或是將內容設定為未讀狀態，甚至可以使用同播共享 (SharePlay)功能，或是共享共同使用檔案。

而在郵件也增加取消傳送、提醒功能，並且強化搜尋精準度，另外也能直接「複製」圖片中裡的人像、動物，並且黏貼至其他文件使用，另外亦可識別、複製影片中的文字內容，同時也讓Safari瀏覽器變得更安全，其中更與FIDO Alliance、Google、微軟合作，藉由通行密鑰功能讓iPhone變成身分識別裝置，藉此在各類裝置、網頁上直覺登入個人帳號。

至於此次更新的輔助功能，更讓視障者能輕易分辨室內門的位置，或是透過Apple Watch鏡像輸出功能，讓身障者能透過Apple Watch螢幕畫面鏡射到iPhone上接續操作，透過聲控等方式操作Apple Watch，而即時字幕功能則可讓聽障使用者在電話或FaceTime通話中，以及使用視訊會議、社群媒體app、串流播放媒體內容及身旁的人談話，都能透過字幕方式了解內容。

其他部分，則包含在Apple Pay加入訂單追蹤功能、更新Apple Maps功能與家人共享、聽寫、家庭等功能，另外也允許沒有Apple Watch的使用者，直接透過iPhone的健身app進行運動，另外更強化Siri執行效率，無須再次確認即可執行聲控指令，並且在健康app加入用藥提醒功能等。

在watchOS 9部分，則進一步強化提能訓練、睡眠偵測與用藥提醒功能，另外也加入全新錶面、針對跑者訓練項目，以及強化游泳訓練項目，而針對戶外運動也強化指南針app，並且透過GPS紀錄曾經行走路徑，讓使用者能透過回溯功能重返行進路線，其他部分則加入低耗電模式、快速動作，以及鏡像輸出應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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