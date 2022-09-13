iOS 16新功能！封殺山寨AirPods 連線瞬間「假貨現形」

近年來許多人都在網路平台或非官方管道購入AirPods，但山寨版AirPods的設計漸趨精良，越來越難辨認真偽，使得許多使用者買到假貨卻渾然不知。蘋果最新的iOS 16系統加入辨認AirPods是否為「假貨」的偵測系統，能在連線瞬間就能判定真偽。

Apple WWDC 2022開發者大會在6月正式展開後，就許多人開始期待iOS 16的新功能。而隨著秋季發表會結束，Apple也終於在台灣時間13日凌晨開放下載iOS 16。

許多Appe使用者在使用iPhone通勤或工作時，都會使用AirPods，然而其購入管道不見得都是官方來源，因此常有買到盜版的風險。根據appleinsider報導，隨著iOS 16的推出，許多iPhone使用者終於能夠透過手機連結來辨識AirPods是否為假貨。

過去幾年以來，山寨AirPods業者幾乎成功的仿製了正版AirPods的一切，讓許多買家無法一眼就看出耳機真偽，甚至連序號也可以精準的對應到Apple網站，讓使用者信以為真，然而這次直接用手機系統來辨別的方式，是一大創新，也能阻止一部分的仿冒品。

若你使用到的是山寨版本的AirPods，系統就會跳出警告顯示「這些耳機無法驗證為正版AirPods，且無法按預期運作」，並且會附上了解更多AirPods相關訊息。因此若是與賣家選擇面交的方式，或許可以實際用藍芽連結測試是否為「真」AirPods，或者直接向蘋果官網、蘋果官方實體店面或蘋果經銷商購買，以避免買到假貨。

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