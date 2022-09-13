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蘋果iOS 16開放免費更新 鎖定畫面提升個人化程度

中央社／ 台北13日電

蘋果公司今天釋出iOS 16作業系統，開放iPhone 8與後續機型免費更新，iOS 16帶來「鎖定畫面」歷來最大幅度更新、「原況文字」與照片和影片互動的全新方式；另推出watchOS 9作業系統，新增「用藥」App。

iOS 16的鎖定畫面經過重新構思，提升個人化程度。使用者可以為鎖定畫面加上景深效果，將照片主題呈現在時間之前，還能自訂字體大小和字型。鎖定畫面上新的小工具方便使用者一覽實用資訊，例如即將到來的行事曆行程、電池電量、時區等。

使用者可以從個人圖庫中選出一張智慧化推薦照片加入鎖定畫面，或在畫面上全天自動隨機顯示的一系列動態照片。

iOS 16重新設計的通知會從下方彈出，讓鎖定畫面更清晰，使用者也能選擇要以何種方式查看通知，例如展開或收合的通知列表，或直接顯示通知數量等。

針對「原況文字」功能，使用者現在可以跨系統辨識影片中的文字。例如可以在一段影片的任何影格暫停，與其中的文字互動並執行拷貝和貼上、翻譯、轉換匯率等快速動作。

其他iOS 16功能包括Apple Pay訂單追蹤、針對Apple地圖更新提供進化的駕駛與交通指引等。

蘋果今天也推出watchOS 9穿戴裝置作業系統，提供更多錶面可以選擇。「體能訓練」App的更新內容包括進階測量指標、顯示方式；「睡眠」App帶來了睡眠階段功能，讓使用者能更深入了解自身健康狀況。全新「用藥」App讓使用者能輕鬆管理、了解並追蹤藥物。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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