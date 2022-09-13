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請保護好蘋果新品！Apple Watch Ultra維修這物高達15490元

聯合新聞網／ 楊又肇

依照蘋果官網公佈資訊顯示，建議售價為799美元 (新台幣25900元)的

實際上，在沒有事先購買AppleCare+服務情況下，Apple Watch Ultra的其他損壞維修費用，其實跟前年推出的Apple Watch Edition Series 7鈦金屬版本的其他損壞維修費用相同，都是以499美元計算，甚至因為零件價格與匯率等因素影響，目前Apple Watch Edition Series 7鈦金屬版本的其他損壞維修費用以新台幣計算，更是高達新台幣15890元，算起來會比目前維修Apple Watch Ultra的費用還高。

而從目前對應Apple Watch產品的AppleCare+服務費用，依照款式分別為69美元與79美元 (新台幣2200元與新台幣2500元)，提供長達2年的意外損壞保固，藉此讓消費者不慎造成Apple Watch筍懷時，能以較低費用進行維修。

此外，蘋果在稍早更新中，將AppleCare+服務原本僅在每年提供最多2次的意外損壞維修服務調整為無限制，但每次會針對維修情況酌收不等的額外費用，例如維修螢幕約支付29美元，而其他損壞維修則會收取99美元費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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