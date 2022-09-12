Pro系列被秒殺⋯他卻只想選平價版iPhone 14 網驚：不是沒道理

蘋果秋季發表會落幕後，台灣果粉於9日晚間8點開搶iPhone 14系列新機，但從當天開搶情況看來，首批iPhone 14 Pro系列供貨被秒殺，而平價版iPhone 14則到今（12）日還有首批庫存存貨。

即使大部份的果粉都選iPhone 14 Pro系列新機，但有一名網友在PTT發文分享「選擇iPhone 14的原因」，他表示有很多YouTuber建議大家要選Pro系列，比起iPhone 14，Pro系列貴7千元卻多了很多功能和搭載A16新晶片，但他反而認為iPhone 14才適合像他會長時間手持手機的人。

原PO分析，他作為上班族，平均每天使用手機時間是5小時，常用的APP則是LINE和2D手遊，下班後會玩手遊3到4小時，平常很少拍照，只有和家人出去玩時才會用到相機功能。

他認為iPhone 14 Pro擁有4800萬像素主相機，儘管功能強大卻用不到，且他的手機幾乎都是用來玩2D手遊和看LINE，「我何必每天帶著幾乎用不到的厚重鏡頭，玩手遊時要手持較重的手機對手腕也是傷害」。

他直言選擇iPhone 14完全是因為它比較輕巧，不用3顆鏡頭模組的iPhone 14才符合他的需求，因此他建議「有用主相機需求的人選iPhone 14 Pro系列，但幾乎用不到主相機的人，可以選iPhone 14」。

多數人聽了原PO的想法後，直言何不選已經降價的iPhone 13？有人就說「真的盤！要考慮重量的話，不如買13」、「明年不好說，但今年買14的肯定盤，13 Pro還比較香」、「iPhone 14開始預購已經30個小時了，現在下訂還是能夠首批取貨，這就表示市場普遍不買單啊！」、「14的問題不是需不需要14 Pro的新功能⋯而是跟13的差異幾乎無感，還貴3千元」。

但也有人支持原PO，認為不選iPhone 13改買iPhone 14也不是沒道理，「14再怎麼說，以後維護時間也會比較久吧」、「14再怎麼說都是原生iOS 16，13只能用升級上去的iOS 16」、「14的RAM（存取記憶體）有6G很難說和13沒區別」。

iPhone 14系列新機上架後，台灣蘋果官網下架iPhone 13 Pro系列機種，僅剩iPhone 13mini、iPhone 13、iPhone 12和iPhone SE 3，由於iPhone 14系列沿用A15晶片，因此更多網友看上同樣使用A15晶片的舊款機種iPhone 13，如今官網也降價1千元至2千元不等，搭載A14晶片的iPhone 12更是一次跳水降價6千元。

舊款iPhone降價表。（製圖／聯合新聞網）

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