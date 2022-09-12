果粉信仰夠堅定？繼590元擦拭布⋯蘋果再推一條400元「專屬掛繩」

蘋果信仰夠堅定嗎？蘋果去年推出一款要價新台幣590元的擦拭布引發熱議，今年在AirPods Pro 2正式亮相後，再推出新台幣約400元的專屬掛繩，但目前台灣尚未販售。

AirPods Pro 2採用全新H2晶片，可根據使用者頭型與耳型設置「個人化空間音訊」，且降噪效果比前代強化2倍，續航力也有不錯的提升，AirPod Pro 2定價7490元，較前代便宜500元。

此外，蘋果也貼心設想到，使用者最怕藍牙耳機「搞失蹤」，所以AirPods Pro 2充電盒內建揚聲器，可發出響亮音效，讓尋找或定位更加簡單，並在盒上設計「掛繩孔」以防弄丟。

既然設計了「掛繩孔」，蘋果官方也推出專屬AirPods Pro 2充電盒的掛繩，長度23.5公分、寬度1.07公分，材質為軟編織線材製成；從蘋果官網釋出的商品圖可見，使用掛繩可便於綁掛在背包掛環上。

AirPods Pro 2專屬掛環定價12.95美元，換算台幣約400元，但目前這項商品僅在美國官網上架，AirPods Pro 2在台開賣時間未定，因此也未見掛繩於台灣蘋果官網上架。

美國蘋果官網上架AirPods Pro 2專屬掛繩，一條折合新台幣約400元。 圖擷自美國蘋果官網

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