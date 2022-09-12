網列iPhone Pro系列沒說的升級功能「2大點」 果粉直呼：比較後真有感

蘋果（Apple）日前在秋季發表會上，公開萬眾矚目的iPhone14系列，不少果粉都為之瘋狂。一名網友在網路上發文，整理出iPhone 14 Pro Max有哪些地方做出提升，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「iPhone 14 Pro Max 規格表上的提升」為題發文，原PO對比出和iPhone 13 Pro Max的差異有哪些：

增加的功能

一、永遠顯示：搭載具備「永遠顯示」功能的顯示器，讓鎖定螢幕變得更實用，隨時都能輕鬆掌握時間以及相關資訊。

二、動態島：揮別過去的瀏海螢幕，改為挖孔螢幕設計，模糊軟硬體的界線，在不干擾螢幕內容的情況下，一直保持啟用狀態，即時調整變化及顯示重要的提示或通知。

三、車禍偵測功能：「車禍偵測」可分辨是正面撞擊、追尾撞擊、側面撞擊或翻車，並且在使用者昏迷或無法使用iPhone時，自動撥打緊急求助電話。

四、相機相關功能：提供自動對焦、室外2000尼特的峰值亮度、配備光像引擎、錄影推出動作模式、前置相機支援光像引擎。

做出的改變和提升：

一、採用4800萬像素主相機、前鏡頭具備F1.9光圈及自動對焦、採用適應性原彩閃光燈、電影級模式提升至4KHDR 30fps。

二、電池續航力提升，影片播放時間最長可達29小時，比舊款增加1小時。

三、從A15仿生晶片提升至A16仿生晶片。

四、感測器採用高動態範圍陀螺儀、高g值加速度計、雙環境光度感測器。

五、藍牙提升到5.3，GPS與新手錶一樣增為雙頻，感測器規格也提升。

蘋果在發表會上沒有特別提到「藍牙5.3以及雙頻GPS」，但這兩點卻是今年新機的一大賣點。蘋果將手機的藍芽傳輸從5.0提升到5.3，不僅傳輸速度可以更快，連功耗都能明顯降低。此外，「雙頻GPS」的精準衛星定位性能，除了支援傳統的L1訊號波段，同時也具備L5訊號波段，連今年推出的戶外運動智慧手錶也同樣具備。

貼文底下掀起討論，有網友表示，「雙頻GPS在日常使用應該會蠻有感的」、「這樣比對完突然覺得升級好多」、「電影級模式滿好玩的，能提升到4KHDR還不錯」、「雙頻GPS對跑步感覺定位有感」、「感測器那邊有種super版本的感覺」、「升級有感大概就是動態島了」、「續航的話我看有人說玩遊戲會比較明顯」。

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