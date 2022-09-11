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新iPhone預售「秒光」 黃牛最高加價2000元人民幣

世界日報／ 中國新聞組／北京12日電

iPhone14新機系列手機預售火爆，預售僅25分鐘，天貓、京東已售罄，黃牛乘機出現，最高加價2000元。

據證券時報報導，9日晚8點，iPhone14系列手機預售剛開始，便有部分網友反饋Apple商店崩了。有網友表示，自己已經付完款了，但是官網還提示「我們正在等待您的付款」。

據報導，9日晚8點07分左右，iPhone14ProMax所有版本在蘋果天貓官方旗艦店第一波售罄，隨後開始補貨。晚8點10分左右，iPhone14 ProMax所有版本在蘋果京東自營旗艦店均已售罄；晚8點22分左右，iPhone14Pro所有版本在蘋果京東自營旗艦店均已售罄；晚8點25分左右，iPhone14Plus所有版本在蘋果京東自營旗艦店均已售罄，當時，僅剩iPhone14在售。

蘋果的首發一向一機難求，黃牛黨們年年在這個時候就出現了。9月8日，蘋果秋季發布會發布iPhone14系列後，市面上就出現了各類預約代拍服務，價在200元～2000元不等。其中暗紫色的加價幅度最大，甚至達到了2000元。如果加價買的話，那麼iPhone 14 Pro暗紫色的價格就來到了誇張的9999元。

其他機型的加價幅度基本都在200元以上。而且也有黃牛表示，第一時間肯定有貨，甚至稱有渠道，但沒有人保證100%有貨。

看著起步價近8000元的手機銷售火爆，有不少網友表示，我一直以為大家今年經濟不行，直到看到大家搶iPhone14的樣子，我才發現原來經濟不行的只有我。

如今，A股多家公司深度參與了蘋果產業鏈據，據專家估算，中國供應商在iPhone 價值中占到的比例已超過25%。

隨著iPhone的出貨量持續走高，A股的相關上市公司也將受益。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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