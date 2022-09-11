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三星開嗆蘋果！連發3篇文酸：iPhone不能折疊、相機畫素又低

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上市即賣翻，現在高階機型要等近兩個月才能拿到貨。（蘋果提供）
iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上市即賣翻，現在高階機型要等近兩個月才能拿到貨。（蘋果提供）

蘋果iPhone 14' rel='iPhone 14' data-rel='/2/190766' class='tag'>iPhone 14發表會落幕，高階iPhone賣翻，現在下訂iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max要等近兩個月才能拿到貨。不過三星Samsung對於蘋果的新機仍相當不以為然，近日在推特上連續發三篇文，針對折疊手機、相機畫素等功能狂酸蘋果。

三星10日在推特上發文及三則短影片狂酸蘋果，內文寫下「簡要總結我們對於蘋果發表會『創新』新設備的反應」，影片內則指出「我們推出摺疊手機已經2年，蘋果呢？」、「蘋果相機有4,800萬畫素，但我們有1億800萬」，嗆爆蘋果。

三星發文開酸蘋果。圖／取自推特
三星發文開酸蘋果。圖／取自推特

三星發文開酸蘋果。圖／取自推特
三星發文開酸蘋果。圖／取自推特

三星發文開酸蘋果。圖／取自推特
三星發文開酸蘋果。圖／取自推特

事實上，三星對於「嗆蘋果」一事一直都樂此不疲，在蘋果發表會登場前，三星就在廣告內開酸「準備迎接蘋果最新發表會，人們將進入眾所矚目的世界，只是你看錯方向了。在這個世界裡，某人將擁有解析度最強的智慧手機，而這些壯觀的強大新功能都不會是你的，因為這項創新最近還不會出現在你的iPhone上」。

三星常在蘋果的新品發表會或上市前酸蘋果，其中一個案例是2017年的廣告嘲諷iPhone X沒有耳機孔等。不過，三星後來也常採用自己諷刺的蘋果功能或調整。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8 iPhone 三星 折疊手機

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