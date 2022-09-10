拿新機要小心！iPhone 14系列螢幕維修漲價 這支最貴逾1.2萬

蘋果公布最新iPhone 14系列手機後，再度掀起不少話題，各大電信業者也開放預購，果粉們紛紛期待能盡快入手最新手機，但拿到新機後可得要小心呵護，不然螢幕摔壞要維修可是很傷荷包的。根據蘋果官網公布的最新維修價格，iPhone 14 Pro Max的螢幕維修就高達1萬2290元，相當驚人。

從蘋果官網的預估費用查詢可看到，iPhone 14 Pro Max更換螢幕得要花1萬2290元，比iPhone 13 Pro Max的10790元貴了1500元，讓人訝異的是iPhone 13 Pro Max原本的維修價格是9890元，如今也調漲到10790元，等於漲了900元。其他的像是iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus的螢幕維修費都是10790元，iPhone 14則是8990元。

不過果粉也不用緊張，蘋果推出「AppleCare+」服務專案，只要加購這項服務，不論拿的iPhone是哪個系列的，更換螢幕通通都只要900元。

蘋果官網顯示iPhone更換螢幕所需的維修價格。 圖擷自 蘋果官網

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