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iPhone 14官網預購來了！蘋果也「迫不及待」：今晚8點準時開放

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果官網今（9）日下午2時許暫時關閉，預告晚間8點開放預購。 圖擷取自蘋果官網
蘋果官網今（9）日下午2時許暫時關閉，預告晚間8點開放預購。 圖擷取自蘋果官網

蘋果iPhone 14系列新機於台灣時間8日凌晨1點的秋季發表會正式亮相，這次的iPhone新機堪稱黑科技滿點，讓果粉們相當期待。今（9）日下午2時許，蘋果官網暫時關閉，預計今晚8重整頁面，開放果粉預購心儀的機款。

iPhone 14系列捨棄mini款，主打6.1吋iPhone 14與6.7吋的iPhone 14 Plus，搭載A15晶片，並加入「車禍偵測」及手機業界首創的衛星通訊的「SOS緊急服務」。

顏色部分提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色，容量為128GB、256GB和512GB。iPhone 14定價為2萬7900元起，iPhone 14 Plus為3萬1900元起。

iPhone 14和iPhone 14 Plus提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色。（蘋果提供）
iPhone 14和iPhone 14 Plus提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色。（蘋果提供）

同樣具備車禍偵測與衛星的「SOS 緊急服務」；iPhone 14 Pro系列揮別瀏海螢幕，改為挖孔螢幕設計的「動態島」成為此次發表會最大亮點，可依據APP呈現方式靈活變換，便於顯示來電訊息、音樂顯示或電池百分比等。6.1吋的iPhone 14 Pro和6.7吋的iPhone 14 Pro Max系列搭載A16晶片、6核心CPU比市場上其他晶片快40%，並利用全新1Hz更新頻率節能技術實現螢幕「永遠顯示（隨顯螢幕）」功能。

iPhone 14 Pro系列提供深紫色、銀色、金色和太空黑色等4項新色，iPhone 14 Pro定價3萬4900元起、iPhone 14 Pro Max為3萬8900元起，9月9日開放預訂、9月16日發售。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 將提供四款顏色：太空黑色、銀色、金色和深紫色。（蘋果提供）。（蘋果提供）
iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 將提供四款顏色：太空黑色、銀色、金色和深紫色。（蘋果提供）。（蘋果提供）

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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