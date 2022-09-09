每年換新機，PChome 24h推出iPhone 14訂閱方案

聯合新聞網／ 楊又肇

PChome 24h今日 (9/8)宣布推出iPhone訂閱方案，透過每月支付新台幣1534元起，即可入手即將上市的iPhone 14系列機種，同時強調免預繳押金、專屬保險，還能透過訂閱方式每年換新機。

依照說明，PChome 24h推出的iPhone訂閱方案將以12個月為訂閱週期，並且可在訂閱期滿回收舊機，藉此折抵新機換購費用，藉由持續訂閱即可每年換新機，若回收舊機狀況良好情況下，基本上可讓使用者持續以訂閱方式年年換新機。

而在此訂閱方案中，PChome 24h更額外提供零利率無卡分期付款，以及專屬手機保險的整合性服務，同時未來將視市場反應，預計在明年第一季推出更多相應服務，藉此吸引更多消費者訂閱。

使用者能以免預繳、免押金，並且透過線上快速審核進行訂閱，但必須年滿20歲、完成實名認證才能申請，最快可在24小時內取得購買資格。另外，額外支付2500元即可享有手機保險，提供保險期內一次原機維修，或是更換服務。

至於首次訂閱期滿之後，使用者可透過一鍵完成續訂，無須重新進行身分審核，方便使用者繼續訂閱。

實際上，蘋果已經在美國市場提供類似訂閱方案，一樣可由使用者每月固定支付相關費用，即可在期滿之後由蘋果回收舊機，並且折抵更換新機費用，同時可透過續訂繼續取得隔年推出新機。

在先前傳聞中，則傳出蘋果計畫推出同時綁定Apple One等服務的硬體訂閱方案，藉此吸引更多人加入使用iPhone機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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