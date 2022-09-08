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iPhone 14只搭載去年A15晶片 「縮水」不用新科技原因是？

香港01／ 撰文：歐敬洛
iPhone 14和Plus只搭載上一代的A15晶片，只有Pro和Pro MAX的版本才搭載Apple最新的A16晶片。 路透社
iPhone 14和Plus只搭載上一代的A15晶片，只有Pro和Pro MAX的版本才搭載Apple最新的A16晶片。 路透社

Apple發布全新iPhone 14系列，雖不再有mini但增加了Plus，讓iPhone 14變成最基本的版本。但Apple決定不讓新iPhone搭載最新的CPU，iPhone 14和Plus只搭載上一代的A15晶片，只有Pro和Pro MAX的版本才搭載Apple最新的A16晶片。這讓iPhone 14「縮了水」，為甚麼會這樣做？

Apple在2021年發佈了A15晶片，採用5nm製程，成為當時最強的手機CPU之一。不過雖然名字都是A15，A15晶片分割成多個不同版本，分別用於iPad mini6、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro MAX中。

iPhone 13和Pro版本的分別，是普通版本A15晶片中的GPU減少了一個核心，即6核CPU及4核GPU；Pro版本則是6核CPU及5核GPU，在需要GPU運作，如遊戲方面普通版iPhone 13會稍遜一點。

這次新的iPhone 14搭載的同樣是A15晶片，但把GPU核心數提升一顆，即6核CPU及5核GPU。簡單來說，就是讓iPhone 14變成去年的iPhone 13 Pro。

iPhone14用去年13 Pro的晶片

Apple會有這樣的決定外界認為有兩大原因，第一是供應鏈問題，第二是節省成本，兩者相互有關係。全球晶片因新冠疫情出現短缺，儘管今天部分晶片產品如電腦顯示卡供應量漸趨穩定，但疫情尚未結束，晶片的短缺憂慮未完全消除。iPhone 14沿用iPhone 13 Pro的晶片可有效管理庫存，同時節省因供應鏈問題帶來的成本上升。

另一方面，Apple亦不是首次以減省某些東西以節省成本。如自iPhone 12包裝盒中不再附贈耳機和充電器，對外宣稱是為了環保，但被指更多的是為節省成本。這次的iPhone 14系列定價與iPhone 13相同（僅限美國），蘋果要賺取利潤，使用上一代的晶片是最好的方法。

iPhone 14系列與iPhone 13系列有何分別？有哪些新功能？

iPhone 14 Pro／14 Pro Max看起來與iPhone 13 Pro／Pro Max差不多，但更換了新款屏幕，解像度提升，另相機功能也有加強，也新加入了「車禍偵測」、「衛星求救」功能等，但「衛星求救」功能目前只限美加地區。

iPhone 14搭載什麼晶片？

這次新的iPhone 14搭載的同樣是A15晶片，但把GPU核心數提升一顆，即6核CPU及5核GPU。簡單來說，就是讓iPhone 14變成去年的iPhone 13 Pro。 新iPhone 14搭載的是A15晶片，但把GPU核心數提升一顆，即6核CPU及5核GPU。

延伸閱讀：

iPhone 14全球大加價 內地分文未漲仲平過香港 但閹割幾大功能

iPhone 14 Pro必買4大理由｜規格大升級！新「動態島」介面夠吸引

文章授權轉載自《香港01》

蘋果發表會 iPhone 14 晶片 GPU

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