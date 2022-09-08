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看完iPhone 14喊無聊！ Joeman抓3亮點再曝「安卓太弱」才敢這樣弄

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14系列新機。 美聯社
iPhone 14系列新機。 美聯社

今（8）日凌晨，蘋果秋季發表會曝光iPhone 14全系列新機，Youtuber 「Joeman」深夜緊急開講點評這次的蘋果新品，他直言「就是非常無聊」，但也提到iPhone 14 Pro系列的3大亮點，認為「動態島」螢幕、相機鏡頭與解析度、地表最強A16晶片仍算是不錯的亮點。

對於iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，Joeman認為最大改動是在螢幕，打破原先預測的驚嘆號形狀，終於把「瀏海」改成膠囊形狀的挖孔螢幕，官方稱作「動態島」（Dynamic Island）螢幕。最讓Joeman驚豔的是，此次蘋果在UI（User Interface縮寫，使用者介面設計）上大幅度增加可玩性與新奇點，也因為動態島靈活的呈現效果，讓Joeman更加期待蘋果會如何跟進台灣本地化APP顯示。

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的感光元件改大，不只螢幕解析度些微提升，螢幕亮度更是做到「快可以把眼睛閃瞎」的概念，相機鏡頭也給到4800萬畫素（四合一）。其次，這兩款機型搭載地表最強的台積電的A16晶片，Joeman猜測即便發表會上未明確透露是使用台積電晶片，「但是全世界、全宇宙可能只有台積電可以做出省電效能這麼強的晶片」；然而，讓Joeman驚訝的是，如同謠言所傳「iPhone 14和iPhone 14 Plus沒給A16」，實在沒什麼新意，讓他感嘆「真的是安卓的CPU太弱了，所以才沒必要給到A16」，所以花錢買新手機卻沒有最新CPU，令人直呼可惜。

Joeman看完評果發表會，直呼「非常無聊」。 圖擷自Joeman頻道
Joeman看完評果發表會，直呼「非常無聊」。 圖擷自Joeman頻道

Joeman點評這次蘋果發表會「非常無聊」，他點出其中的遺珠之憾，最讓人期待的Type-C也沒給，充電時間絕對還是很「烙賽」，預估0%充滿到100%要花90分鐘，Joeman直言蘋果應該做了大數據研究發現「安卓陣營完全沒辦法威脅到他」，Joeman認為蘋果做Lighting線認證「太賺錢了」，所以蘋果捨不得做出改變。

即使iPhone 14 Pro系列的動態島螢幕給人有趣的印象，但終究是很大的挖孔前置鏡頭模組，且果粉敲碗已久的指紋辨識也沒有，令Joeman直喊失望，他也猜到或許是因為現在可支援戴著口罩解鎖Face ID，所以蘋果是鐵了心不給指紋辨識，預言明年（iPhone 15）也不會有指紋辨識。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8 YouTube

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