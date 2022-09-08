新AirPods Pro精確尋找功能「非全體適用」！ 這代iPhone前需注意

蘋果秋季發表會在台灣時間8日凌晨1點登場，其中一個亮點就是第二代 AirPods Pro無線耳機，其本身就具備AirTag的「精確尋找」功能，然而該功能卻不能搭配所有iPhone。

蘋果在官網說明，此次第二代 AirPods Pro搭載 Apple 設計的 H2 晶片，也搭配更先進的音訊效能，蘋果也標榜其高音清透乾淨，低音深沉渾厚，聲聲細節格外清晰，入耳生動更勝以往。

而除音訊功能外，一大亮點就是以全新 U1 晶片支援「尋找」app的「精確尋找」功能，能夠透過該功能找出充電盒的確切位置。

蘋果也表示，充電盒的內建揚聲器可播放聲音，幫你輕鬆地循聲找到它的位置。還有全新提示聲，可在電量過低或配對完成時提醒你。

然而蘋果官網也說明，「尋找」功能須使用 iOS 16 或以上版本；iPadOS 與 macOS 版本於秋季稍晚推出，而「精確尋找」功能僅適用於 iPhone 11以上機型，因此在購買時仍須特別注意。

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