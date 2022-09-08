都用A15晶片！iPhone 14怎敢比iPhone 13貴2千 網嘆曝蘋果暗黑手法

iPhone 14系列新機真面目揭曉，不只搭載A15晶片，並加入「車禍偵測」及衛星通訊「SOS緊急服務」，堪稱是黑科技滿點！即使iPhone 14系列比iPhone 13系列定價漲了2千元，果粉們還是期待入手的那一天到來。

全新iPhone 14定價出爐，入手價2萬7900元比起iPhone 13貴了整整2千元，但果粉們還是相當支持。不過，有網友就點破盲點，表示對「iPhone 14搭載A15晶片」相當失望，明明iPhone 13也使用A15晶片，不解「為何不買iPhone 13就好了啊？」

問題拋出後，有網友直言「果粉信仰無價」、「我看你是完全是不懂果粉喔！」、「可以用新的手機就不一樣啊！」、「果粉不在意這個，懂？」、「全新黑科技耶，不香嗎？」、「沒錢是你的問題」。

但也有人點破背後原因，直言蘋果這波行銷操作是為了銷庫存，「一樣都是A15晶片，但重點在賣iPhone 14 Plus跟清iPhone 13的庫存」、「就是智商稅啊～」、「清庫存啦～庫克這樣你還不懂？」、「現實就是iPhone 13 Pro已經預防性下架了」。

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