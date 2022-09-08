iPhone Pro系列容量怎麼選？網：128G其實很夠用

蘋果秋季發表會剛結束，iPhone相關話題在網路上持續延燒，有網友近期正好面臨換機需求，因此對於手機究竟要選哪個容量相當煩惱，然而網友卻意外發現iPhone 13 Pro有128G的容量，對於使用上似乎已經「很夠用」。

有網友在PTT的iOS版上發文表示，最近因應新iPhone準備發表，加上剛好有換機的需求，因此久違的看了一下蘋果這一年產品的相關資訊，蠻驚訝的發現iPhone 13 Pro的系列編成中「最低容量竟然是128GB起跳」，和以前蘋果的銷售模式非常不同，也使他開始思考到底要選擇128GB還是256GB。

該名網友表示，他在思考後發現，只要不玩超過一個以上容量特別大的手遊，其實128GB基本上都很夠用。而理由是因為：在台灣行動網路吃到飽的方案相對普及，因此大部分人對行動網路流量的要求不是剛性需求，照片有iCloud或是Google相簿這類壓縮後幾近無限空間的平台，聽音樂也有不少串流平台可以選擇。

因此該名網友好奇，有購買13 Pro以及未來準備選擇新Pro的使用者，面對128G和256G兩個大部分人可能會選的容量會如何做取捨。

網友對此紛紛表示「對於會定期備份+有購買iCloud的人來說，128GB的確滿夠用的啊～另外iCloud只有50GB、200GB、2TB」、「看人啊，我64G都用不完了，全部存雲端」、「我手機都買256G以上，常拍照錄影，也有買谷歌雲端做備份啦」，也有網友認為「覺得128G夠的話，表示你不需要pro等級的手機」、「PRO最棒就那錄影，錄影吃空間」。

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