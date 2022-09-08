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iPhone 14系列漲價「這2缺點仍在」 網：看了秒滅火

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14系列手機的價格較上一代漲了2千元左右，使得網友好奇這次是否有改進以前的缺點。，圖為iPhone 14、iPhone 14 Plus。圖／momo購物網提供
iPhone 14系列手機的價格較上一代漲了2千元左右，使得網友好奇這次是否有改進以前的缺點。，圖為iPhone 14、iPhone 14 Plus。圖／momo購物網提供

蘋果秋季發表會在台灣時間8日凌晨1點登場，iPhone 14系列手機的價格也紛紛出籠，然而，這次整體售價較上一代漲了2千元左右，使得網友好奇這次是否有改進以前的缺點。

蘋果這次推出的iPhone 14系列與iPhone 13系列的台灣蘋果官網價格比較，發現今年整體漲了2000元。網友就對此發文表示，這次再次漲價，但看了一下新機介紹，確實有幾項重大進步，如CPU更快、相機更好、續航多一小時、車禍偵測及SOS衛星求救等，但網友也同樣好奇，這次是否有改進以前的缺點。

iPhone 14系列定價與iPhone 13比一比。（製圖／聯合新聞網）
iPhone 14系列定價與iPhone 13比一比。（製圖／聯合新聞網）

網友整理出過去為人詬病的兩點問題，首先即為「充電插頭」，家中只要有人使用蘋果與非蘋果的裝置，就被迫要多出許多不同的充電線，因此是否已全改為「Type-C」充電線成為焦點；另外在iPhone啟用Wi-Fi熱點分享時，過一陣子沒人用，手機就會「貼心的」幫你關掉，導致要不斷重新開啟，網友也好奇這點是否有所改善。

有網友對始終不改充電線表示「不換Type-C 就註定是過氣過渡商品」、「還是Lightning頭啊，看了秒滅火」、「lightening有夠糞」；也有網友針對熱點分享表示「熱點會自己關的確很擾人、還不能調整」、「蘋果開WiFi熱點是出名的爛耶，它只要覺得你幾分鐘沒用就會斷線，好幾年了」；除了以上意見之外，仍有網友大酸「改進賺不夠多的缺點」、「創新的價格才是這次的改進」。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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