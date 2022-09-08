iPhone 14全球都在大漲價 香港卻因「與美元這關係」逃過一劫

蘋果Apple發佈會上，公布了最新的iPhone 14系列，香港的售價相比去年iPhone 13系列僅約貴了100元，讓很多人意外。不過之所以如此是拜聯繫匯率所賜，放眼世界各地，這次的iPhone 14同樣較iPhone 13系列貴100元——不過是那是100美元。

「這是蘋果發佈以來最貴的iPhone！」

只要在全球的Google搜索iPhone 14，都會發現這樣的頭條新聞。澳洲的新聞News.com.au以「iPhone 14實在太貴令困粉崩潰」為題，報導Apple發佈會。報導收集了網友看到售價後的反應，包括「賣腎、賣肺、賣肝」，無一不對這次iPhone 14的昂貴售價感到驚訝。

在香港，iPhone 14系列由最基本的iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro MAX價錢分別是$6,899（約台幣27,187元）、$7,699（約台幣30,340元）、$8,599（約台幣33,886元）、$9,399（約台幣37,039元）起。

在澳洲，售價則分別是$1,399（約台幣29,148元）、$1,579（約台幣32,897元）、$1,749（約台幣36,439元）、$1,899（約台幣39,564元）。換算港幣分別是$7,370、$8320、$9210、$10000。

不只是澳洲，在其他地區也是一樣： 英國：£849（約台幣30,155元）、£949（約台幣33,718元）、£1,099（約台幣39,048元）、£1,199（約台幣42,601元） 歐盟：€1,029（約台幣31,789元）、€1,179（約台幣36,398元）、€1,339（約台幣41,362元）、€1,489（約台幣45,996元） 日本：¥119,800（約台幣25,735元）、¥134,800（約台幣28,955元）、¥149,800（約台幣32,177元）、¥164,800（約台幣35,399元）

即使在美國發布的iPhone價錢依然是那個$799（約台幣24,710元）、$899（約台幣27,803元）、$999（約台幣30,896元）和$1099（約台幣33,989元），但由於美元強勁，其他貨幣持續疲弱關係，導致新iPhone在其他地區定價大幅上升。因此相比起去年的iPhone 13，各地都有不同程度的加價。

如在英國，iPhone 14 Pro的售價就比iPhone 13 Pro開賣的售價貴了150英磅，最基本的iPhone 14亦較當年的iPhone 13貴了70英磅。這等於新定價較舊iPhone貴接近700港元，相信誰也會覺得難受。

面對全球通貨膨脹，美國加息以致美元走強，美國蘋果的iPhone也理所當然地變得昴貴。香港因聯繫匯率與美元掛勾關係，正好抵銷了這不利因素。

iPhone 14系列價錢是多少？在香港，iPhone 14系列由最基本的iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro MAX價錢分別是$6,899、$7,699、$8,599、$9,399起。

iPhone 14系列與iPhone 13系列有何分別？有哪些新功能？iPhone 14 Pro／14 Pro Max看起來與iPhone 13 Pro／Pro Max差不多，但更換了新款屏幕，解像度提升，另相機功能也有加強，也新加入了「車禍偵測」、「衛星求救」功能等，但「衛星求救」功能目前只限美加地區。

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文章授權轉載自《香港01》

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