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iPhone 14 Pro「瀏海升級動態島」差很大？ PTT網友意見分歧

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max剪去既有的瀏海（上圖），改採膠囊狀的動態島（下圖）呈現。 圖擷自Apple
iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max剪去既有的瀏海（上圖），改採膠囊狀的動態島（下圖）呈現。 圖擷自Apple

蘋果推出iPhone 14系列手機，其中一大變革便是iPhone 14 Pro和Pro Max剪去了螢幕上方的瀏海，改以全螢幕搭配「動態島」呈現，這也是自2017年iPhone X以來，蘋果首次重新大幅度改動螢幕。然而不少網友對新設計並不買單，認為瀏海有無對使用體驗影響不大，亦有網友認為早就該淘汰瀏海了。

一名網友在PTT上發文討論iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max新推出的「動態島」，他表示，「老實說，用到現在還真不知道有沒有全螢幕差在哪，自己是覺得瀏海對於使用上根本沒太大影響，外觀上也沒有不好看，硬要說就是使用面積比較小，到底瀏海有啥好吵的？」一些網友附和道，「買手機買自己喜歡的就好，不用在那邊整天比來比去」、「我果粉，我不在乎」、「說真的爽就好，真的要看我還不如去用4K螢幕看更爽」。

不過也有網友相當樂見瀏海消失，「看影片和玩手遊會有影響」、「外觀見仁見智，個人是覺得瀏海不好看，就像臉長痣」、「以科技演進來說，瀏海就是舊時代產物」。另一派網友則認為改成動態島反而更糟，「不論是瀏海、動態島或是挖孔，看影片那塊都會遮擋」、「我是覺得扁平瀏海配動態島比膠囊動態島好啦」、「初代瀏海比較扁平反而無感，只是狀態列顯示較少，現在下調存在感反而會增加」。

據了解，動態島形狀酷似一顆膠囊，是Face ID感應與前置鏡頭的位置所在，透過將感應器移到顯示器後方，讓手機的通知均由動態島變形而成。不過想剪掉iPhone的瀏海可要價不斐，單機價格從3萬4,900元到5萬6,400元不等。

動態島可以根據通知變換成不同形狀。圖擷自Apple
動態島可以根據通知變換成不同形狀。圖擷自Apple

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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