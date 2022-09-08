iPhone剪瀏海了！ 「動態島」功能讓黑色區塊「終於有事做」

蘋果秋季發表會在台灣時間8日凌晨1點登場，每年都在期待iPhone「瀏海」是否會移除的傳聞，也透過「藥丸型」和「驚嘆號型」的「類瀏海」正式被放入這次iPhone 14 Pro系列。而此區塊被蘋果官方命名為「動態島（Dynamic Island）」。

從2017年開始的iPhone X機型至今，許多系列的前置鏡頭區域都被大家暱稱為「瀏海」，在全螢幕使用iPhone手機時都會顯得相當突兀，然而這次蘋果試圖用動態島的概念，來改善這樣的不適感，用「動態」的概念讓它變得更加靈活，試圖擺脫過去大眾對「瀏海」的印象，蘋果也強調這是他們「自採用全螢幕以來最大變革」。

根據官網描述，動態島「既是硬體又是軟體」且「更將兩者合為一體」，是一項創新之舉。此區塊能將音樂、運動賽事比分、FaceTime，以及更多消息醒目浮現於一處，完全不會打斷手邊的事。

蘋果也強調「動態島」以前所未見的方式，在實用中加入趣味。將通知、提示與活動等消息集中一處，方便使用者互動。動態島也已全面整合至 iOS 16，並可搭配各種 app 使用，隨時回應使用者的需求，立即顯示相關消息。

然而也有部分網友擔心，許多APP仍未跟上動態島的更新，因此在實際拿到新機後，恐怕與其他應用程式的連動上都要經歷一段陣痛期，若開發者並無對動態島有特別想法，那麼這塊區域似乎又將被譏為「藥丸」。

商品推薦