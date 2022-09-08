iPhone 14 Pro「暗紫色」實機、官網差超多？ 網掀正反論戰

蘋果秋季發表會在台灣時間8日凌晨1點登場，iPhone新機再次成為矚目焦點，其中的iPhone 14 Pro系列包含四款顏色，而「暗紫色」則讓網友相當好奇，實機顏色是否會與官網上所顯示的有所差異。

蘋果此次推出的iPhone 14 Pro系列中，總共推出四款顏色，包括銀色、金色、太空黑色以及暗紫色，而其中最搶眼的就是暗紫色，從官網上看其顏色相當典雅，許多網友也相當好奇實際機體是否會如圖忠實呈現。

有網友就在Dcard上發文討論，一些外國網友已經搶先看到實機的影片後表示「雖然等看到實體才能確認，但看影片我覺得紫色更醜了」、「看了其他人拍的清楚影片，覺得是偏向灰紫，整體略暗，但覺得蠻有特色的」、「看起來像深灰紫，好像和我的iPad air5紫色相比顏色更深」。

在PTT上也有人認為「每次都在講醜，結果每次都是『實機超美』」、「看影片實機深紫色蠻有質感的，怎麼被講成這樣」、「影片實機的紫色其實蠻好看的」、「看實機如果不醜還是會選新色，可能我色弱吧，12、13 Pro的藍跟綠，看實機都讓我覺得跟圖片差很多」、「那個紫根本不純，有加入灰色調.....」。

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