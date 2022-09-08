不跟風！他轉買「iPhone 13」 問：Costco何時降價？

蘋果新品iPhone 14即將在明日(9月9日)開放預售，不過有網友反其道而行，轉向購買降價後的iPhone 13，購買通路相當多種，他則是考慮蘋果官網或美式賣場好市多Costco，並詢問「Costco何時降價？」，網友則紛紛表示「都快缺貨了」。

原PO發文表示，目前鎖定降價後的iPhone 13，並考慮要在蘋果官網或Costco購買。他補充，印象中官網發表會後就直接降價，好市多大概是何時降價呢？藉此尋問網友相關經驗。

有網友分享經驗表示，「前幾周好市多有特價，好像減2000，一下就被掃光了」、「好市多的13應該已經賣完了吧，都降多久了」、「會降價，但是也會斷貨喔」、「現在這個時機應該早就斷貨了」、「13不會去別的電信行買不就好了，幹嘛等Costco」、「Costco 不是降一個月以上了嗎」。

也有網友贊同好市多的售後服務，「好市多強在退貨不囉嗦」、「Costco前幾天是Costco價格再減2000，配上90天可退貨」、「Costco強在90天內無條件退貨，比通訊行香多了」。

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