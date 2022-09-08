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AirPods Pro 2降500元送更多個人化體驗！圖解3款蘋果耳機哪款適合你

聯合新聞網／ 綜合整理
AirPods Pro 2可在耳機柄上下滑動操作各項播放功能。（翻攝自蘋果官網）
AirPods Pro 2可在耳機柄上下滑動操作各項播放功能。（翻攝自蘋果官網）

AirPods Pro暌違3年終於出第2代AirPods Pro 2，這次不僅在充電盒增加功能，在價格上也比一代便宜500元。蘋果這次推出AirPods Pro 2，官網同時AirPods Pro（第一代）下架。再搭上AirPods2、AirPods 3，這3款藍牙耳機要怎麼挑選，《聯合新聞網》製作圖表讓你好挑選！

蘋果AirPods Pro 2與其他AirPods系列比一比。（製表／聯合新聞網）
蘋果AirPods Pro 2與其他AirPods系列比一比。（製表／聯合新聞網）

▊ 外觀：AirPods Pro 2 充電盒附揚聲器

從外觀來看，AirPods Pro 2耳柄與一代相比沒差太多，一樣為入耳式設計，但會有部分使用者可能因入耳式設計，在佩戴實有些許不適感，但這次貼心地提供更多尺寸（XS、S、M、L）的矽膠耳塞套，可讓使用者依據耳洞調整。而AirPods 3與AirPods 2為半入耳式設計。

充電盒部分，AirPods 3可搭配支援無線充電的MagSafe充電盒，或是Lightning充電盒，前者比後者多400元。而此次的AirPods Pro 2搭配全新的MagSafe充電盒，該充電盒具備U1晶片，並有揚聲器與掛繩孔，可透過「尋找」app，利用「精確尋找」功能，找出充電盒的確切位置，相當方便。

AirPods Pro 2提供更多尺寸（XS、S、M、L）的矽膠耳塞套，可讓使用者依據耳洞調整。（蘋果提供）
AirPods Pro 2提供更多尺寸（XS、S、M、L）的矽膠耳塞套，可讓使用者依據耳洞調整。（蘋果提供）

AirPods Pro 2搭配全新的充電盒，一旁有掛繩孔，底部有揚聲器，可透過「尋找」App找出充電盒的確切位置。（翻攝自蘋果官網）
AirPods Pro 2搭配全新的充電盒，一旁有掛繩孔，底部有揚聲器，可透過「尋找」App找出充電盒的確切位置。（翻攝自蘋果官網）

▊ 軟硬體：AirPods Pro 2 H2晶片創造個人化體驗

從軟硬體來看，AirPods Pro 2搭載H2晶片，AirPods 3和AirPods 2為H1晶片。而H2晶片能為AirPods Pro 2帶來更多功能，可聽到更渾厚的低音及更清透的高音；主動式降噪效能提升2倍，能降低更多的擾人噪音，因此在通勤期間與需要專心時，聆聽體驗都不會被干擾。

還有「適應性通透模式」可將將警笛或電動工具等嘈雜噪音的強度降到最低，讓使用者可舒服地聽清周遭的動靜；此次還新增「個人化空間音訊」，利用iPhone 上的原深感測相機運作，依據頭型等打造個人化沉浸式的聆聽體驗。

AirPods Pro 2可依據自己的頭型打造個人化聆聽體驗。（蘋果提供）
AirPods Pro 2可依據自己的頭型打造個人化聆聽體驗。（蘋果提供）

AirPods Pro 2耳機柄進化成觸控控制，可在耳機柄上頭向上或向下滑動進行操作各項播放功能，相當方便直覺。

AirPods 3僅支援空間音訊，沒有主動降噪跟通透模式，算是中階規格的耳機。

AirPods Pro 2的定價比第一代少500元。（蘋果提供）
AirPods Pro 2的定價比第一代少500元。（蘋果提供）

▊ 續航：數字相同 但仍有所提升

AirPods Pro 2在使用主動式降噪下，最長使用時間為6小時，使用充電盒充電後可用30小時；AirPods 3的續航力也相同，不過AirPods 3並未有主動式降噪功能，整體推測，AirPods Pro 2在續航力應該仍有所提升。

▊ 價格：AirPods Pro 2有誠意

第一代AirPods Pro定價為7990元，已從官網下架，此次的AirPods Pro 2定價比前代少500元，為7490元，功能更齊全，在高階規格上還算有誠意。

若想介於中間值，享有「類AirPods Pro」的空間音訊，但不重視降噪或通透，AirPods 3可做為選擇，這次還可從MagSafe充電盒（5990元）換成Lightning充電盒，價格再壓低400元，為5490元。若只想單純入門體驗蘋果藍牙耳機，不用多想，選購AirPods 2就對囉（4290元）。

AirPods 3。（翻攝自蘋果官網）
AirPods 3。（翻攝自蘋果官網）

AirPods 2。（翻攝自蘋果官網）
AirPods 2。（翻攝自蘋果官網）

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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