快訊

鍾東錦、徐正文、魏嘉賢違紀參選 遭國民黨開除黨籍

中職／兄弟德保拉等4人確診 6天內累積7人染疫

台新銀向第3人不當催收「父債子還」 金管會重罰1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發生車禍幫報警！iPhone 14首創衛星「SOS緊急服務」 果粉超期待

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為iphone的「車禍偵測」功能最神奇。圖/翻攝自蘋果官網
網友認為iphone的「車禍偵測」功能最神奇。圖/翻攝自蘋果官網

眾所期待的iPhone 14 與 iPhone 14 Plus終於正式發布，蘋果新品將於明日(9月9日)開放預購。除了加入 6.1吋的行列，還具備雙相機系統、「車禍偵測」功能、智慧型手機業界首創利用衛星的「SOS緊急服務」安全功能，令許多果粉相當期待。

有PTT網友發文表示，iPhone最神奇的功能應該是「車禍偵測」功能，如此若不幸發生車禍，iPhone可以自行觸發SOS功能爭取救援時間，並自動撥打電話給緊急聯絡人，且有經過專業測試，不會隨便搖晃手機就觸發此功能。

iPhone 14的「車禍偵測」功能。圖擷自蘋果官網
iPhone 14的「車禍偵測」功能。圖擷自蘋果官網

iPhone如何偵測車禍發生？

一、車速突然改變

g 值加速度計會感測到最高可達 256 g 的急劇加速或減速。

二、行進方向驟變

高動態範圍陀螺儀可監測車輛行駛方向的劇烈改變。

三、實驗室撞擊測試

由實際的正面撞擊、追撞、側面撞擊及翻車等測試，研發出移動演算法。

四、車內氣壓改變

氣壓計可偵測到安全氣囊爆開時所造成的壓力改變。

五、巨大撞擊聲響

開車時，麥克風會識別因碰撞所產生的巨大聲響。為確保隱私，所有處理過程均在iPhone上進行。

六、真實車禍數據

採用公開的車禍統計數據，使「車禍偵測」功能盡可能準確。

《以上資料擷取自蘋果官網

許多網友紛紛表示「手錶也有這個功能」、「會通知緊急聯絡人那還不錯」、「這貴在演算法，一般公司搞不出這個」、「 人家有實際實驗測試數據」、「應該是用GPS的移動速度加上G力偵測」、「機車也可以使用，因為手錶就會偵測你跌倒是否需要緊急救護，之前被這功能救過」。

也有網友表示車禍偵測功能已不是新科技，「我N年前的Garmin單車碼錶就有事故偵測了」、「Pixel就有的功能也能吹」、「這個我六年前買的手機就有了耶」。

還有網友開玩笑回覆「坐雲霄飛車會報警嗎」、「這個是酒駕仔專用功能嗎」、「結果緊急聯絡人剛好在同車上」。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

延伸閱讀

平價旗艦PK！1圖看iPhone 14對決安卓贏在哪？Sony Xperia 5 IV電量超驚人

iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算

蘋果新品整理／iPhone 14 Pro「動態島」配新紫色嘗鮮、Apple Watch三款包山包海、AirPods Pro 2聲歷其境

iPhone 13、14怎麼選？Pro鏡頭大躍進 一表完整看iPhone 14系列價錢、改版在哪

相關新聞

AirPods Pro 2降500元送更多個人化體驗！圖解3款蘋果耳機哪款適合你

AirPods Pro暌違3年終於出第2代AirPods Pro 2，這次不僅在充電盒增加功能，在價格上也比一代便宜500元。蘋果這次推出AirPods Pro 2，官網同時AirPods Pro（第一代）下架。再搭上AirPods2、AirPods 3，這3款藍牙耳機要怎麼挑選，《聯合新聞網》製作圖表讓你好挑選！

解封衝日韓泰買iPhone 14！這國便宜到可賺1張廉航來回機票

各國陸續解封歡迎觀光客，鄰近的日本昨（7）日起開放有條件的「無導遊制」自由行、南韓針對台灣旅客也延長實施免隔離、泰國也放寬入境規定，台灣也在9月12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。難得出國，買個最新的iPhone 14不為過，但出國買真的便宜嗎？《聯合新聞網》用圖表解讀目前哪個國家買最划算！

iPhone 14系列漲價「這2缺點仍在」 網：看了秒滅火

蘋果秋季發表會在台灣時間8日凌晨1點登場，iPhone 14系列手機的價格也紛紛出籠，然而，這次整體售價較上一代漲了2千元左右，使得網友好奇這次是否有改進以前的缺點。

iPhone 14 Pro「瀏海升級動態島」差很大？ PTT網友意見分歧

蘋果推出iPhone 14系列手機，其中一大變革便是iPhone 14 Pro和Pro Max剪去了螢幕上方的瀏海，改以全螢幕搭配「動態島」呈現，這也是自2017年iPhone X以來，蘋果首次重新大幅度改動螢幕。然而不少網友對新設計並不買單，認為瀏海有無對使用體驗影響不大，亦有網友認為早就該淘汰瀏海了。

iPhone剪瀏海了！ 「動態島」功能讓黑色區塊「終於有事做」

蘋果秋季發表會在台灣時間8日凌晨1點登場，每年都在期待iPhone「瀏海」是否會移除的傳聞，也透過「藥丸型」和「驚嘆號型」的「類瀏海」正式被放入這次iPhone 14 Pro系列。而此區塊被蘋果官方命名為「動態島（Dynamic Island）」。

iPhone 14 Pro「暗紫色」實機、官網差超多？ 網掀正反論戰

蘋果秋季發表會在台灣時間8日凌晨1點登場，iPhone新機再次成為矚目焦點，其中的iPhone 14 Pro系列包含四款顏色，而「暗紫色」則讓網友相當好奇，實機顏色是否會與官網上所顯示的有所差異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。