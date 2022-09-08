iPhone 14登場！新iOS 16下週釋出 「10項全新功能」搶先學

蘋果公司於今天（8日）凌晨公開iPhone14系列，也宣布新版iOS 16系統將在下週釋出，iOS 16的新功能包括重新設定鎖定螢幕、全新專注模式、照片去背和收回郵件等多種改動，以下即列出iOS 16的10大新功能供民眾參考。

1.重新設計鎖定螢幕

最引人矚目的新改動即是客製化的鎖定畫面，使用者不僅可以自行加入小工具，包含行事曆、天氣、時間、日期、電量、鬧鐘、時區和活動記錄等，還能從眾多的圖庫中挑選偏好的顯示風格，讓使用者不必解鎖就能快速獲取所需資訊。

鎖定螢幕可以自行設計小工具、背景，不用解鎖就能使用。圖擷自 Apple台灣

2.全新專注模式

新的「專注模式」讓用戶藉由設置允許或靜音，選擇想收到哪些App和聯繫人的通知。而且iOS 16還設計讓「專注模式」能夠連動「鎖定畫面」，使用者可將特定的「專注模式」與「鎖定畫面」綁定，並為其設計專屬的背景圖片和小工具，這樣一來只要滑到對應的「鎖定畫面」，即可立即開啟綁定的「專注模式」。

另外，鎖定螢幕上的通知顯示改從下方跳出，以防小工具被遮蔽，且相同的App通知會重疊顯示，點擊才會展開。

專注模式可以綁定鎖定螢幕，輕鬆一滑就可切換模式。圖擷自 Apple台灣

3.分頁加入搜尋

iOS 16之後的搜尋功能會在各分頁的下方出現，方便用戶隨時搜尋需要的App或是功能，而原本將頁面往下滑叫出搜尋的功能依舊保存。

4.橫向使用 Face ID

橫向也能使用 Face ID，不過只有iPhone X之後的特定機型才能支援。

5.照片長按可去背

以往圖片去背都要另外下載App，如今iOS 16系統就可有效辨識照片主題與背景，將照片中的主題快速分離，接著透過長按螢幕可將主題拖曳到其他App中傳送或儲存，而且即使收件方尚未更新到iOS 16也能讀取。

目前可以使用的App有Messenger、備忘錄、郵件、iMessage等，但若拖曳到Line則會因為圖片被壓縮，讓背景自動填入黑色。

6.人像模式增前景模糊效果

不同於以往相機的「人像模式」只有背景虛化，但人像和前景都清晰，新系統會讓照片前景中的物體變模糊，製造更逼真的景深效果。

7.編輯已傳送訊息

iOS 16的使用者可以在訊息傳送後15分鐘內進行編輯，也可以在不小心傳送資訊後2分鐘內取消傳送，甚至能在刪除訊息後的 30 天內復原訊息，並把對話標為未讀。

發出去的訊息只要在15分鐘內都能編輯。圖擷自 Apple台灣

8.郵件新功能

郵件App新增了6項重要功能，最為實用的應是「排程寄信」、「收回寄出的郵件」和「用智慧型搜尋功能更正錯字」，其中收回郵件的功能只要在10秒內都可執行。

另外，新系統會判讀你的電子郵件內文，如果內文中有提到附件但沒有附上，郵件App便會主動提醒用戶，不過這項功能目前僅適用「英文」，因此以英文書寫時才有用。

9.同時聽寫、打字

輸入文字時可在語音和觸控間輕鬆切換，無須暫停「聽寫」功能也能使用鍵盤打字、點按文字欄位、移動游標和插入「快速輸入」。

在聽寫之餘也能同時打字。圖擷自 Apple台灣

10.健康App推「用藥功能」

健康App 新推出「用藥功能」，幫助用戶安排和追蹤用藥情況，還能邀請親友分享儲存在App中的資訊，以便隨時關心彼此。

健康App推出「用藥功能」。圖擷自 Apple台灣

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