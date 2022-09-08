有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主齊哭：真的慘不忍睹

全球期待的iPhone 14系列終於在今（8）日凌晨揭曉神秘面紗，動態島、A16仿生晶片、4800萬畫素鏡頭、plus版本，無不戳動果粉們蠢蠢欲動的換機心，有網友分析今年哪些族群可以加入換機潮，認為包含12 Pro系列在內的舊機型都各有各的缺點，獲得不少認同。

據該網友分析，近2年的換機潮已難區分界定，但世面上廣泛使用中的iPhone手機系列仍各有其缺點：

iPhone 6S至iPhone 8系列 （含SE2或更舊機型）：被iOS 16放生，沒有Face ID和全螢幕，「軟硬體都完全撐不住」，認為很難再戰一年必須換機。

（含SE2或更舊機型）：被iOS 16放生，沒有Face ID和全螢幕，「軟硬體都完全撐不住」，認為很難再戰一年必須換機。 iPhone X、XS、XR系列 ：缺少近幾年新功能、新技術，也沒有辨識度高的雙鏡頭或三眼鏡頭，但認為這群體比較尷尬，「該換了但又好像可以硬撐個一年」。

：缺少近幾年新功能、新技術，也沒有辨識度高的雙鏡頭或三眼鏡頭，但認為這群體比較尷尬，「該換了但又好像可以硬撐個一年」。 iPhone 11系列 ：沒有口罩解鎖、電量%數等更新功能，無法升級5G網路，非Pro版沒有OLED面板，整體上還能接受，但近來更新有部分功能未下放到iPhone 11系列，「被當次等公民很不爽」。

：沒有口罩解鎖、電量%數等更新功能，無法升級5G網路，非Pro版沒有OLED面板，整體上還能接受，但近來更新有部分功能未下放到iPhone 11系列，「被當次等公民很不爽」。 iPhone 12系列：認為最大問題就是「電池續航太爛」，除此之外沒有其他換機理由。

對原PO的分析網友大表讚同，紛紛留言「12電池真的爛」、「12電池真的氣到想摔機」、「我12promax想換14，電池續航真的有夠爛」、「12mini，電池續航真的慘不忍睹」、「XR，確實因為鏡頭，應該是會換」、「i8換，受不了一直過熱就當機了」、「X已經撐不住了，記憶體崩潰、螢幕因為Lag開始亂點、App只能開1個」、「7plus猶豫中，雖然沒什麼大問題」、「11預計換14 Pro Max」。

也有人直言舊機依然頭好壯壯，不需要換，「我i6S，持續再戰中」、「6s本來要換，結果被101免費換新螢幕，只好再戰」、「i8再戰1年沒問題」、「8Plus原本等著這次要換手機了 結果發表會看完沒有很心動」、「XR仔有點想換，但手機還是很順又感覺不太需要換」

有網友表示此次更新仍像「擠牙膏」不太有感，認為到iPhone 15才會有突破，「11再戰吧，等15」、「目前11，也是觀望15，14沒想換的推力」、「明年15應該蠻多人會換吧 TypeC+新製程CPU」、「覺得15可能才是真的大改換機點」、「等3奈米吧，明年會是個分界，新造型會出來」。

iPhone 13和14系列比較表。

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