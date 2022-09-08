iPhone 14增加衛星通訊功能、推出尺寸更大的Apple Watch Ultra，蘋果圖的是什麼？

蘋果在稍早的秋季發表會上公佈新款iPhone 14系列機種，同時也確定加入支援直接可存取低軌道衛星訊號，藉此直接傳送呼救訊號，而在此次推出的Apple Watch Ultra則是鎖定戶外活動使用需求，加入更大、易讀的大尺寸平面螢幕，以及更耐磨、抗刮，並且可對應高溫差環境使用，更推出升級音感、降噪功能的第二代AirPods Pro，蘋果在背後的想法會是什麼？

iPhone 14增加衛星通訊功能，是為了後續的衛星連網服務做準備嗎？

在發表會開始前，其實有不少傳聞指稱iPhone 14系列將能直接透過衛星訊號上網，但在此次發表內容卻顯示，iPhone 14增加的衛星通訊功能，實際上與華為推出Mate 50系列僅能透過北斗衛星發送手機位置與簡單訊息的情況相似，蘋果則是將呼救操作介面做得更直覺，例如可讓使用者確認手機是否順利連接衛星訊號，以及透過直覺點按選項進行呼救。

不過，這樣的設計自然與先前猜測有明顯落差，但也可能是蘋果為接下來的衛星通訊連網發展所作準備，畢竟衛星聯網服務所涉及準備細節較複雜，其中包含能否提供充足的衛星通訊連接頻寬，以及相關服務使用費用如何計算、拆分等。

但從SpaceX旗下Starlink已經著手與T-Mobile合作衛星網路通訊，預計在明年發射的新一波低軌道衛星中，更準備嵌入T-Mobile對應中頻段PCS頻譜 (1900MHz規格)訊號發射與接收功能，讓位於地面上的智慧型手機可以直接透過衛星通訊，似乎不難想像蘋果接下來也會讓iPhone機種可以直接透過衛星訊號上網。

而目前包含Qualcomm、聯發科等晶片業者均提及將使手機可直接存取衛星訊號，乃至於買下魅族多數股權、吉利汽車旗下手機公司星紀時代也透露將在明年推出能與低軌道衛星通訊技術對接的手機產品，似乎都顯示衛星通訊將成為未來手機產品應用發展方向。

其背後想法自然希望透過衛星不受地理因素影響連接的特性，藉此銜接地面基地台訊號難以覆蓋範圍，讓使用者無論身處何處都能順利連接上網，尤其像蘋果、Google等積極佈局網路服務的情況，一旦透過衛星訊號連網使用模式普及化，意味能將更多網路服務帶到更多原本無法提供使用地點，例如荒漠、海上，或是難以建置基地台的深山環境。

iPhone 14的產品區隔更為明顯

或許像先前傳聞猜測，蘋果因為台積電4nm製程產能關係，此次僅在iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max搭載A16 Bionic處理器，而在iPhone 14與此次新增的大尺寸機種iPhone 14 Plus維持採用A15 Bionic處理器，但是另外將其GPU核心增加，因此可視為A15 Bionic處理器強化版本。

這樣的做法，或許更有利於蘋果未來產品定位劃分，進一步讓iPhone機種區隔性更為明顯，同時也能在日後處理器元件供應有限制情況下，作為過渡時期的應變調整，例如Qualcomm先前推出的Snapdragon 888處理器時，就因應疫情影響供應鏈與產能，進而以過往推出的旗艦處理器調整運作時脈、更名方式填補空缺，並且讓手機業者能藉此推出不同定位產品。

此次有更多關注的Apple Watch Ultra

蘋果在2020年推出鎖定家中小孩、長輩使用需求的Apple Watch SE，藉此擴展更多Apple Watch用戶族群，此次在秋季發表會更宣佈推出Apple Watch Ultra，藉此鎖定特定用戶族群，同時也能進一步將Apple Watch產品線擴大，藉此觸及更多用戶市場。

而此次推出Apple Watch Ultra，蘋果顯然也是看中目前越來越龐大的戶外活動、極限運動人口，進而搶奪Garmin等品牌長期發展市場，同時也能改變Apple Watch過去被人視為「精品錶款」的形象。

至於此次增加的低耗電模式，盡可能延長Apple Watch使用時間，在Apple Watch Ultra上更可對應長達60小時待機使用時間，更顯示蘋果希望能讓使用者以更長時間配戴使用Apple Watch。

重新設計音感的第二代AirPods Pro

與Apple Watch SE同樣在今年更新的第二代AirPods Pro，基本上維持相同外型設計，但是在聲音體驗藉由H2晶片對應更細膩的主動降噪效果，並且增加名為「自適應通透」 (Adaptive Transparency)的主動降噪模式，可自動在通透模式下將噪音消除，另外也加入支援空間音訊，以及個人化空間音訊聽感設定，同時也讓電力續航時間拉長至6小時，充電方式更加入支援透過Apple Watch磁吸充電器補充電力。

而聲音同時也是蘋果許多產品重要互動方式，例如讓使用者感受Apple Music的空間音感，或是隨時使用Siri數位助理服務，因此推出新款AirPods Pro，無非也是希望強化使用者與蘋果產品互動模式。

新版iOS 16、watchOS 9將於9月12日釋出

在發表會上沒提到的iOS 16與watchOS 9更新，兩者都將會在9月12日正式推出。

其中，iOS 16將對應iPhone 8以後機種升級，主要在鎖定畫面增加更多自訂功能，並且可以加入小工具，同時也重新調整推播訊息互動介面，其他也針對iMessage、Apple Maps等服務增加諸多功能，甚至針對iPhone 14 Pro等機種加入常時顯示功能。

而watchOS 9則預計改善跑步項目的步伐、觸地時間與垂直振幅，另外也加入睡眠追蹤功能，可分析使用者睡眠時的快速動眼期、核心睡眠與深層睡眠時長，以及用藥提醒等功能。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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