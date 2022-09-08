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台灣iPhone 14售價曝「比美版貴4千」網諷：台灣人好盤

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果於今天（8日）公開iPhone14系列，台灣也成首波開賣國家，但售價飆升引起許多民怨。圖／取自ithome
蘋果於今天（8日）公開iPhone14系列，台灣也成首波開賣國家，但售價飆升引起許多民怨。圖／取自ithome

蘋果發表會在今天（8日）凌晨1點登場，最受關注的iPhone 14系列推出4款新機，台灣作為首波開賣國家，自明（9日）起即開放官網預購，並於隔週16日正式開賣。不過iPhone 14系列的售價曝光後引發台灣網友熱議，全系列不僅比iPhone 13上漲2,000元，對比iPhone 14的美國售價，更是多出4,000至1萬2,000元不等。

蘋果公司（Apple）今天在發表會上公開iPhone14系列，一共有4款新機，分別為iPhone14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max。根據官網售價，iPhone 14為2萬7,900元起，iPhone 14 Plus為3萬1,900元起，iPhone 14 Pro為 3萬4,900 元起，iPhone 14 Pro Max 則為 3萬8,900元起。

與去年的iPhone 13系列相比，iPhone 13為2萬5,900元起，iPhone 13 mini為2萬2,900元起，iPhone 13 Pro為 3萬2,900元起，iPhone 13 Pro Max為3萬6,900元起，可見iPhone 14全系列都上漲約2,000元

此外，更有網友整理出台灣與美國、日本和香港的價格對比，發現台灣是當中賣最貴的，不僅比美國貴4,000到1萬2,000元，也比日本貴2,000到5,000元，相較香港則貴上1,000到3,000元。

一名網友整理出台灣與美國、日本和香港的售價對比，發現台灣在這4國中售價最貴。圖擷自PTT
一名網友整理出台灣與美國、日本和香港的售價對比，發現台灣在這4國中售價最貴。圖擷自PTT

這波漲價引起眾多台灣網友不滿，「漲台灣不漲美國真的是很可憐，台灣果然盤」、「跟匯率一點關係都沒有，美金27的時候也沒有降價，單純廠商想多賺」、「笑死，台幣相對升值，結果還漲價」、「難得有紫色，可惜價格實在是....」。

也有人認為這個價格還不如買iPhone 13 Pro，「新的改動都在pro上，14跟13pro比沒什麼差異」、「14感覺只是14 Pro的陪襯而已」、「有夠無聊，14直接端一個跟13一樣的出來，吃定粉絲」。

另有網友提出不同意見，「預計台幣急速貶值吧，一旦定價後，很難調整價格」、「還可接受，奇怪蘋果有自己匯率不是很正常嗎…每年都是會貴一點」、「其實美國買大部分地方價格還要再加8.25%稅啦…算上近期匯率只差1,000元」。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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蘋果秋季發表會今（8）日凌晨1點登場，如同傳聞所說，iPhone 14系列、暌違3年的AirPods Pro2、Apple Watch Pro、Apple Watch 8和全新款Apple Watch SE登場，《聯合新聞網》帶大家一次看蘋果新品。

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今（8）日蘋果發表會後，iPhone 14確定與mini告別，熱愛小手機的你，是不是有點遺憾、是不是仍盼mini能再次出現呢？或是覺得iPhone 14系列貴桑桑，想去蘋果官網買舊款iPhone撿便宜呢？但得要注意，若沒好好比價，恐怕還會買的比原本定價還貴。《聯合新聞網》製圖帶你去官網一探究竟。

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iPhone 14系列與iPhone 13系列的台灣蘋果官網價格比較，發現今年整體漲了2000元。規格方面，iPhone 14系列驗證傳聞中將平價款與旗艦款各使用A15和A16晶片，並將mini版取消，兩種版本皆有6.1吋及6.7吋，平價版為iPhone 14、iPhone 14 Plus、旗艦款為iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，而平價版相較iPhone 13系列，是否真的「有升級」呢？

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蘋果在台灣時間9月8日舉行發表會，平價版新型號iPhone 14 Plus成為這次最受矚目的手機之一，外界認為iPhone 14 Plus雖然沿用1年前的A15晶片，但仍然擁有高CP值，但真的如此嗎？《聯合新聞網》製圖帶你比一比。

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