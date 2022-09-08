iPhone 14 Pro瀏海變「伸縮自如」動態島 網評：創意100分但更礙眼了

蘋果秋季發表會今（8）日凌晨1點登場，備受注目的iPhone 14系列不負眾望，推出新色並更新多項功能，其中iPhone 14 Pro更將螢幕瀏海移除，變成活潑的「動態島」，不過這項變化果粉到底買不買單，網路評價褒貶不一。

今年秋季發表會蘋果新品齊發，讓眾果粉會後仍激情討論到天明，特別是iPhone 14系列有哪些更新、價格如何都是熱議話題。其中iPhone 14 Pro把螢幕瀏海變藥丸，配合軟硬體成了「伸縮自如」的動態島，有網友在ptt評論，雖然用全螢幕看影片「好像一樣卡一條」，但比較這幾年的變化，算是「很有創意的更新了吧？」

該文引起果粉熱烈討論，不少人讚同設計很有新意，「短片一看到真的有驚豔到就很估溜阿」、「互動式設計超可愛」、「不賴啊，至少運用到那個區域的螢幕」、「創意上給100分，至少目前沒人想到可以這樣做」、「蘋果的UI真的猛」、「感應器鏡頭就在那 這樣處理也是服了」、「這真的是軟硬體一把抓的蘋果才有條件做到的事情」、「比預期來得好」、「第三方app的整合顯示很關鍵」。

然而批評聲浪也不少，「看影片或遊戲改橫屏就變成有東西擋在那更煩躁了」、「左右彈來彈去除了有點笑點，好像想不出實用的功能了」、「這樣設計反而會讓人一直想看那塊」、「與病毒共存的概念」、「實際上膠囊比原本的瀏海吃到了更下面的位置，並沒有好到哪」、「給一個完整的螢幕怎會這麼難」、「賈伯斯氣死」。

也有果粉中肯評論，認為蘋果「把Bug變feature，其實蘋果很聰明 如果未來做螢幕下鏡頭，動態島的設計也不用改，因為就是那一塊」、「膠囊要塞相機、Face ID、感應器，面積很難做小，用動畫是為了掩蓋其存在感，是一種手段而非目的」、「怕是APP UI要調整，有一段陣痛期，看影片似乎比之前瀏海礙眼，功能配合倒是不錯」。

有網友發現此次更新仍沒將充電規格改為type C，貼心提醒「明年確定會有TYPE C？沒有是不是再崩潰一年？歐盟期限是2024喔」，因為歐盟於今年6月時立法，統一多款電子產品充電介面為type C以減少電子垃圾，手機與平板電腦都在規範中。

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