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iPhone 13、14怎麼選？Pro鏡頭大躍進 一表完整看iPhone 14系列價錢、改版在哪

聯合新聞網／ 綜合報導
平價版iPhone 14系列提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色。（蘋果提供）
平價版iPhone 14系列提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色。（蘋果提供）

蘋果秋季發表會今（8日）凌晨登場，果粉們矚目的iPhone 14系列公布售價，全品項都比前代調漲2000元，其餘產品細節也已曝光。《聯合新聞網》整理出 iPhone 14系列與前一代 iPhone 13系列的比較，提供想下手的民眾參考。

iPhone 14系列價格確定調漲，平價版iPhone 14定價27,900起，相較前一代新增的14 Plus為31,900起；14 Pro定價34,900起，14 Pro Max則為38,900起。以上價格都比13系列的價格高出2000元。

手機性能部分，平價版14和Plus的晶片並未改版，而是沿用13系列的A15，14 Pro和14 Pro Max則升級為新款的A16。而14全系列的螢幕更新率也由先前的60Hz提升至120Hz。

iPhone 14 Pro系列提供深紫色、銀色、金色和太空黑色等4項新色。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Pro系列提供深紫色、銀色、金色和太空黑色等4項新色。（翻攝自蘋果官網）

13和14 Pro旗艦系列的差別除了晶片外，還有主鏡頭相機，一口氣從1200萬畫素提升為4800萬畫素，進步幅度相當大。

電池續航力也都有所提升，平價款14和14 Plus的續航時間分別為20、26小時，Pro系列則為23、29小時，與舊款相比皆多出1小時。

外型部分，13、14兩代的材質相同，不過14 Pro系列把為人詬病的「瀏海」，改為挖孔螢幕設計。平價版的顏色有五夜色、藍色、星光色、紫色和紅色，旗艦版則有深紫色、銀色、金色和太空黑色。

iPhone 13和14系列比較表。
iPhone 13和14系列比較表。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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