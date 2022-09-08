iPhone 13、14怎麼選？Pro鏡頭大躍進 一表完整看iPhone 14系列價錢、改版在哪

蘋果秋季發表會今（8日）凌晨登場，果粉們矚目的iPhone 14系列公布售價，全品項都比前代調漲2000元，其餘產品細節也已曝光。《聯合新聞網》整理出 iPhone 14系列與前一代 iPhone 13系列的比較，提供想下手的民眾參考。

iPhone 14系列價格確定調漲，平價版iPhone 14定價27,900起，相較前一代新增的14 Plus為31,900起；14 Pro定價34,900起，14 Pro Max則為38,900起。以上價格都比13系列的價格高出2000元。

手機性能部分，平價版14和Plus的晶片並未改版，而是沿用13系列的A15，14 Pro和14 Pro Max則升級為新款的A16。而14全系列的螢幕更新率也由先前的60Hz提升至120Hz。

iPhone 14 Pro系列提供深紫色、銀色、金色和太空黑色等4項新色。（翻攝自蘋果官網）

13和14 Pro旗艦系列的差別除了晶片外，還有主鏡頭相機，一口氣從1200萬畫素提升為4800萬畫素，進步幅度相當大。

電池續航力也都有所提升，平價款14和14 Plus的續航時間分別為20、26小時，Pro系列則為23、29小時，與舊款相比皆多出1小時。

外型部分，13、14兩代的材質相同，不過14 Pro系列把為人詬病的「瀏海」，改為挖孔螢幕設計。平價版的顏色有五夜色、藍色、星光色、紫色和紅色，旗艦版則有深紫色、銀色、金色和太空黑色。

iPhone 13和14系列比較表。

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