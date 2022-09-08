iPhone 14漲價免驚！蘋果3舊機最高跳水6000元 mini還賣嗎？
今（8）日蘋果發表會後，iPhone 14確定與mini告別，熱愛小手機的你，是不是有點遺憾、是不是仍盼mini能再次出現呢？或是覺得iPhone 14系列貴桑桑，想去蘋果官網買舊款iPhone撿便宜呢？但得要注意，若沒好好比價，恐怕還會買的比原本定價還貴。《聯合新聞網》製圖帶你去官網一探究竟。
通常蘋果的規則是新的iPhone出來，舊款手機就會順勢從官網下架或降價，《聯合新聞網》調查發現，舊款iPhone僅剩下iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 12和iPhone SE 3，原本外界認為iPhone 14不再推出mini款，官網可能也一併下架iPhone 13 mini，沒想到仍繼續販售，且該機全容量皆降2000元，像是256GB的iPhone 13 mini從2萬6400元降至2萬4400元，想撿小手機便宜的人得要把握機會。
iPhone SE 3竟漲1000元
iPhone 13則微降價1000元；跳水跳最大的就屬2020年推出的iPhone 12降幅達6000元，買256GB的iPhone 12就能以2萬6價格買到；令人意外的是iPhone SE 3全容量卻大漲1000元，256GB版本從1萬9000元漲至2萬元，打臉「晚買享折扣」的傳說。
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