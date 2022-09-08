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iPhone 14漲價免驚！蘋果3款舊機最高跳水6千元 mini還賣？

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iPhone 14漲價免驚！蘋果3舊機最高跳水6000元 mini還賣嗎？

聯合新聞網／ 綜合整理
iPhone 13（左）和iPhone 13 mini（右）仍有在蘋果官網販售。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 13（左）和iPhone 13 mini（右）仍有在蘋果官網販售。（翻攝自蘋果官網）

今（8）日蘋果發表會後，iPhone 14確定與mini告別，熱愛小手機的你，是不是有點遺憾、是不是仍盼mini能再次出現呢？或是覺得iPhone 14系列貴桑桑，想去蘋果官網買舊款iPhone撿便宜呢？但得要注意，若沒好好比價，恐怕還會買的比原本定價還貴。《聯合新聞網》製圖帶你去官網一探究竟。

舊款iPhone降價表。（製圖／聯合新聞網）
舊款iPhone降價表。（製圖／聯合新聞網）

通常蘋果的規則是新的iPhone出來，舊款手機就會順勢從官網下架或降價，《聯合新聞網》調查發現，舊款iPhone僅剩下iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 12和iPhone SE 3，原本外界認為iPhone 14不再推出mini款，官網可能也一併下架iPhone 13 mini，沒想到仍繼續販售，且該機全容量皆降2000元，像是256GB的iPhone 13 mini從2萬6400元降至2萬4400元，想撿小手機便宜的人得要把握機會。

iPhone 12的256GB降幅達1萬元。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 12的256GB降幅達1萬元。（翻攝自蘋果官網）

iPhone SE 3竟漲1000元

iPhone 13則微降價1000元；跳水跳最大的就屬2020年推出的iPhone 12降幅達6000元，買256GB的iPhone 12就能以2萬6價格買到；令人意外的是iPhone SE 3全容量卻大漲1000元，256GB版本從1萬9000元漲至2萬元，打臉「晚買享折扣」的傳說。

iPhone SE 3各容量皆漲1000元。（翻攝自蘋果官網）
iPhone SE 3各容量皆漲1000元。（翻攝自蘋果官網）

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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iPhone 14漲價免驚！蘋果3舊機最高跳水6000元 mini還賣嗎？

今（8）日蘋果發表會後，iPhone 14確定與mini告別，熱愛小手機的你，是不是有點遺憾、是不是仍盼mini能再次出現呢？或是覺得iPhone 14系列貴桑桑，想去蘋果官網買舊款iPhone撿便宜呢？但得要注意，若沒好好比價，恐怕還會買的比原本定價還貴。《聯合新聞網》製圖帶你去官網一探究竟。

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