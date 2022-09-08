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平價旗艦PK！1圖看iPhone 14對決安卓贏在哪？Sony Xperia 5 IV電量超驚人

聯合新聞網／ 綜合整理
6.1吋iPhone 14（左）與6.7吋iPhone 14 Plus。（翻攝自蘋果官網）
6.1吋iPhone 14（左）與6.7吋iPhone 14 Plus。（翻攝自蘋果官網）

蘋果在台灣時間9月8日舉行發表會，平價版新型號iPhone 14 Plus成為這次最受矚目的手機之一，外界認為iPhone 14 Plus雖然沿用1年前的A15晶片，但仍然擁有高CP值，但真的如此嗎？《聯合新聞網》製圖帶你比一比。

平價版iPhone 14對決安卓手機。（製圖／聯合新聞網）
平價版iPhone 14對決安卓手機。（製圖／聯合新聞網）

▊ 尺寸：iPhone 14 Plus螢幕大 Zenfone 9小巧好拿

尺寸部分，6.7吋的iPhone 14 Plus和6.6吋三星Galaxy S22+、HTC Desire 22 Pro是螢幕尺寸最大的選擇，最小巧好拿則以標榜能單手操作的5.9吋Asus Zenfone 9和6.1吋的Sony Xperia 5 IV拿下No.1。

▊ 處理器：平價版iPhone 14對尬Zenfone 9同列第1

處理器部分，雖然蘋果平價版iPhone 14系列仍採用與iPhone 13系列相同的A15晶片，但據「手機處理器天梯表」比較，與Asus Zenfone 9搭載安卓最新處理器Snapdragon 8+ Gen1效能差不多並列第1；而HTC Desire 22 Pro為Snapdragon 695晶片，是這次排行裡最差的處理器，其餘手機則用Snapdragon 8 Gen1，效能算中等。

平價版iPhone 14。（翻攝自蘋果官網）
平價版iPhone 14。（翻攝自蘋果官網）

▊ 螢幕更新率：平價iPhone 14 60Hz輸安卓

蘋果此次未明確顯示平價iPhone 14的螢幕更新率，但據前代推測，應該僅有60Hz，與其他安卓手機都衝到120Hz比起來，還是差很大。

▊ 重量：Zenfone 9、Xperia 5 IV整體佳 S22最輕巧

Asus Zenfone 9與Sony Xperia 5 IV適合單手拿取，兩者各自重量為169克和172克，整體來說操作體驗佳；6.1吋的Galaxy S22有167克，iPhone 14為172克，兩者相當輕巧；HTC Desire 22 Pro和iPhone 14 Plus兩款都超過200公克，手持感較沉。而Galaxy S22+也有195公克的重量。

Asus Zenfone 9。（翻攝自Asus官網）
Asus Zenfone 9。（翻攝自Asus官網）

▊ 鏡頭：三星S22畫素高 Sony Xperia 5 IV用途多元

鏡頭部分，三星Galaxy S22與S22+同為5000萬畫素的主鏡頭、1200萬畫素超廣角及1000萬畫素望遠鏡頭3顆；Sony Xperia 5 IV則具備3顆同為1200萬畫素的鏡頭，支援快速讀取的感光元件、並能外接顯示器，用途更多元。

Asus Zenfone 9為2顆為5000萬畫素和1200萬畫素的鏡頭，但內建六軸防手震Hybrid雲台，單手拍照也不怕變「抖音」；HTC Desire 22 Pro搭載6400萬畫素主鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，但景深鏡頭規格卻只有500萬畫素，算是鏡頭規格差距較大的組合。

三星Galaxy S22系列。（翻攝自三星官網）
三星Galaxy S22系列。（翻攝自三星官網）

平價版的iPhone 14系列主鏡頭仍為1200萬畫素，相較其他安卓平價旗艦手機，不算特別出色。

▊ 電池：Sony Xperia 5 IV小機身塞5000 mAh大電量

電池續航力以Sony Xperia 5 IV榮冠，搭載5000mAh超大容量，其他手機都介於4000mAh左右，僅Galaxy S22只有3700mAh；而平價版的iPhone 14系列2款一如以來保持神秘作風，僅在官網透露最高可使用20、26小時。

有線快充以Galaxy S22+的45W最快速，據了解從1%充至51%，花費僅需20分鐘。無線充電部分，小尺寸霸主Asus Zenfone 9未支援無線充電，較為可惜。

Sony Xperia 5 IV系列。（翻攝自Sony官網）
Sony Xperia 5 IV系列。（翻攝自Sony官網）

▊ 3.5mm耳機孔：Desire 22 Pro、Xperia 5IV、Zenfone 9皆有

從蘋果開始「卸下」的3.5mm耳機孔，安卓部分手機也開始仿效，僅有HTC Desire 22 Pro、Sony Xperia 5IV和Asus Zenfone 9還留住難得的3.5mm耳機孔，真的要給他們拍拍手了！

▊ 售價：Desire 22 Pro最親民 1萬2有找

售價部分，Sony Xperia 5IV要等9月底才會有詳細定價，無法列入評比；HTC Desire 22 Pro走親民路線，定價1萬1990元起，Asus Zenfone 9為1萬9990元也可入手，三星Galaxy S22和S22+分別要價2萬4900元、2萬9900元，平價版的iPhone 14和iPhone 14 Plus入手價較貴，各為2萬7900元及3萬1900元起。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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