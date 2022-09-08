iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max同步揭曉 新增紫色、瀏海改為藥丸狀的開孔設計

除了iPhone 14與iPhone 14 Plus，蘋果在此次秋季發表會更宣佈推出重新打造螢幕介面的iPhone 14 Pro，以及iPhone 14 Pro Max。

不同於iPhone 14與iPhone 14 Plus仍維持瀏海造型螢幕設計，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max則是換成名為「Dynamic Island」的互動式操作介面，將原本瀏海造型改為藥丸狀的開孔設計，同時與從iOS 15開始在螢幕頂端加入的動態介面更深入整合。

例如來電通知、播放內容、賽事比分等內容都會在螢幕上方顯示，並且與「Dynamic Island」的互動式操作介面整合，讓改為藥丸狀的開孔設計變成不太醒目，讓螢幕開孔形式可以變得更「自然」。

至於此次採用的Pro Display螢幕，在HDR顯示亮度可達1600 nits，而戶外亮度更可達2000 nits。而此次正式加入常時顯示功能，蘋果表示將透過低至1Hz畫面更新率避免OLED螢幕顯示烙印，同時更透過LTPO螢幕全域調暗顯示效果，藉此在省電情況下仍可讓使用者清楚檢視畫面內容。

相比iPhone 14、iPhone 14 Plus採用鋁合金邊框，蘋果在iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max維持使用醫療等級不鏽鋼材質框體，並且加入全新深紫色 (Deep Purple)，其他則提供黑色、銀色與金色，一樣提供衛星呼救功能與車輛碰撞偵測功能。

而在相機設計部分，iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max均採原生4800萬畫素、支援4組像素合併為1200萬畫素的廣角鏡頭，進光量可提升4倍率，低光拍攝表現則比去年推出的iPhone 13 Pro增加2倍，廣角鏡頭與長焦鏡頭則維持採1200萬畫素規格，其中在長焦鏡頭採48mm焦段，恰好貼近人像拍攝經常使用的50mm焦段。

另外，由於此次廣角鏡頭採原生4800萬畫素規格設計，因此在長焦拍攝部分可直接透過中央裁切方式實現2倍變焦效果，進而與其他鏡頭銜接更自然的畫面變焦放大表現。

其他部分，則包含在影片拍攝功能加入Action mode防震效果，在以ProRAW格式拍攝4800萬畫素影片時，目前加入支援4K 24p的電影拍攝規格，而補光燈更會針對不同鏡頭提供不一樣的補光設計。

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max採用以台積電4nm製程打造的A16 Bionic處理器，搭載16兆組電晶體，相比2019年推出的A13 Bionic處理器明顯提升，甚至標榜與同級競爭對手約提高40%運算效能，甚至在相同運算效能表現之下，A16 Bionic處理器僅需三分之一的電力即可驅動。

建議售價方面，iPhone 14 Pro將從999美元起跳價格銷售，iPhone 14 Pro Max建議售價則從新台幣1099美元價格銷售，並未如先前市場預期漲價，台灣地區售價分別從新台幣34900元與38900元起跳價格銷售。

在iPhone 14系列進入市場銷售後，蘋果將繼續銷售iPhone 12、iPhone 13，以及去年推出的iPhone SE，同時也將價格重新做了調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦