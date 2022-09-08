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iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max同步揭曉 新增紫色、瀏海改為藥丸狀的開孔設計

聯合新聞網／ 楊又肇

除了iPhone 14與iPhone 14 Plus，蘋果在此次秋季發表會更宣佈推出重新打造螢幕介面的iPhone 14 Pro，以及iPhone 14 Pro Max。

不同於iPhone 14與iPhone 14 Plus仍維持瀏海造型螢幕設計，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max則是換成名為「Dynamic Island」的互動式操作介面，將原本瀏海造型改為藥丸狀的開孔設計，同時與從iOS 15開始在螢幕頂端加入的動態介面更深入整合。

例如來電通知、播放內容、賽事比分等內容都會在螢幕上方顯示，並且與「Dynamic Island」的互動式操作介面整合，讓改為藥丸狀的開孔設計變成不太醒目，讓螢幕開孔形式可以變得更「自然」。

至於此次採用的Pro Display螢幕，在HDR顯示亮度可達1600 nits，而戶外亮度更可達2000 nits。而此次正式加入常時顯示功能，蘋果表示將透過低至1Hz畫面更新率避免OLED螢幕顯示烙印，同時更透過LTPO螢幕全域調暗顯示效果，藉此在省電情況下仍可讓使用者清楚檢視畫面內容。

相比iPhone 14、iPhone 14 Plus採用鋁合金邊框，蘋果在iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max維持使用醫療等級不鏽鋼材質框體，並且加入全新深紫色 (Deep Purple)，其他則提供黑色、銀色與金色，一樣提供衛星呼救功能與車輛碰撞偵測功能。

而在相機設計部分，iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max均採原生4800萬畫素、支援4組像素合併為1200萬畫素的廣角鏡頭，進光量可提升4倍率，低光拍攝表現則比去年推出的iPhone 13 Pro增加2倍，廣角鏡頭與長焦鏡頭則維持採1200萬畫素規格，其中在長焦鏡頭採48mm焦段，恰好貼近人像拍攝經常使用的50mm焦段。

另外，由於此次廣角鏡頭採原生4800萬畫素規格設計，因此在長焦拍攝部分可直接透過中央裁切方式實現2倍變焦效果，進而與其他鏡頭銜接更自然的畫面變焦放大表現。

其他部分，則包含在影片拍攝功能加入Action mode防震效果，在以ProRAW格式拍攝4800萬畫素影片時，目前加入支援4K 24p的電影拍攝規格，而補光燈更會針對不同鏡頭提供不一樣的補光設計。

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max採用以台積電4nm製程打造的A16 Bionic處理器，搭載16兆組電晶體，相比2019年推出的A13 Bionic處理器明顯提升，甚至標榜與同級競爭對手約提高40%運算效能，甚至在相同運算效能表現之下，A16 Bionic處理器僅需三分之一的電力即可驅動。

建議售價方面，iPhone 14 Pro將從999美元起跳價格銷售，iPhone 14 Pro Max建議售價則從新台幣1099美元價格銷售，並未如先前市場預期漲價，台灣地區售價分別從新台幣34900元與38900元起跳價格銷售。

在iPhone 14系列進入市場銷售後，蘋果將繼續銷售iPhone 12、iPhone 13，以及去年推出的iPhone SE，同時也將價格重新做了調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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