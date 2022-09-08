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第二代AirPods Pro換上H2晶片，強化主動降噪效果與空間音訊表現

聯合新聞網／ 楊又肇

如市場傳聞，蘋果在此次秋季發表會上公佈第二代AirPods Pro，其中換上新款H2晶片，藉此強化主動降噪效果，同時也進一步強化空間音訊表現。

藉由H2晶片設計，蘋果表示第二代AirPods Pro可以處理多一倍的噪音內容，同時也增加名為「自適應通透」 (Adaptive Transparency)的主動降噪模式，可自動在通透模式下將噪音消除，另外也加入支援空間音訊，以及個人化空間音訊聽感設定。

在開啟主動降噪功能情況下，第二代AirPods Pro耳機約可在滿電時對應6小時使用時間，搭配充電收納盒約可對應30小時使用時間，同時充電方式除了透過Lightning連接與Qi無線充電之外，此次也增加可透過Apple Watch磁吸充電器補充電力使用模式。

其他設計，則包含在新款耳機柄部分加入滑動操作播放功能的手勢，配合「尋找」app亦可讓單隻耳機發出聲音，收納充電盒本身也增加可發出聲音的喇叭孔設計，並且新增可安裝吊飾繩等配件的吊帶孔，至於此次提供的耳塞則是額外增加XS尺寸。

第二代AirPods Pro將以249美元價格銷售，預計在9月23日正式上市，台灣地區售價則是新台幣7490元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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