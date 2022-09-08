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蘋果更新第二代Apple Watch SE 同步推出針對戶外活動打造的Apple Watch Ultra

聯合新聞網／ 楊又肇

除了公佈Apple Watch Series 8，蘋果在此次秋季發表會也宣佈推出第二代Apple Watch SE，以及針對戶外活動打造的Apple Watch Ultra。

其中，第二代Apple Watch SE依然是針對家中尚未有iPhone等手機裝置的小孩，或是需要照護的長者使用需求打造，因此也同樣可透過「家庭設定」完成相關設定。

而錶面部分，則是相比Apple Watch Series 3增加30%顯示面積，錶殼分別提供銀色、黑色與淺金色，同時也重新採尼龍複合材質的底部設計，使其能與錶殼配色相符。處理器部分則採用與Apple Watch Series 8相同設計，相比第一代Apple Watch SE增加30%運算效能，app開啟速度也提升20%，錶身更加入WR50水下防護能力，同樣具備心跳異常偵測、車禍碰撞偵測、摔倒偵測等標準款Apple Watch具備功能。

第二代Apple Watch SE分別推出GPS版本與GPS+Cellular版本，前者建議售價為249美元，後者建議售價則是299美元，將從即日起開放預購，將在9月16日開放上市。

此次另一款揭曉的手錶產品，則是蘋果針對戶外活動打造的Apple Watch Ultra，標榜能比過往推出的Apple Watch更具防護能力，其中透過全平面設計的藍寶石玻璃覆蓋螢幕，搭配49mm寬幅設計的鈦金屬材質錶殼，藉此抵禦更大衝擊力道，以及攝氏零下30度至55度範圍溫度變化，並且可承受40公尺水深，符合WR100及EN13319防護規格設計，甚至可以直接配戴用於潛水使用。

功能方面，Apple Watch Ultra在另一側搭載名為Action button的獨立按鍵，方便使用者直覺啟動設定功能，例如開啟運動追蹤、增加運動等功能，同時也加入擴音效果更好的第二組擴音喇叭，不僅方便使用者在戶外透過手錶通話，甚至可在緊急情況下開啟呼救功能，讓Apple Watch Ultra可以發出180公尺距離外能聽見的聲響，藉此進行呼救。

為了讓進行戶外活動、極限馬拉松等活動的使用者能更安心使用，Apple Watch Ultra更提供單次充電即可對應36小時使用時間的電力表現，配合低耗電模式更可讓電力延長至60小時使用時間，而在低光環靜下更提供以黑底紅字形式顯示模式，讓使用者能更容易看清楚畫面，另外也加入支援L1+L5 GPS定位功能，藉此對應更精準的定位效果，指南針功能也加入定位數據。

建議售價方面，Apple Watch Ultra將以799美元價格銷售，僅提供GPS+Cellular版本，預計在9越23日開放銷售，而蘋果也配合Apple Watch Ultra推出多款錶帶配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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