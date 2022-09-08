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Apple Watch Series 8加入體溫量測功能 同步新增車輛碰撞偵測功能與低耗電模式

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果在秋季發表會上率先公佈Apple Watch Series 8，同時也再次強調Apple Watch成為過去7年以來銷售表現最好的智慧手錶，同時也協助更多人及時發現心律不正、在緊急狀況下呼救。

而在此次揭曉的Apple Watch Series 8，蘋果更確定在錶身底部、螢幕端加入溫度感測元件，藉此判斷環境溫度變化，以及配戴者體溫前後差異，進而判斷使用者身體狀況是否異常，此外也能配合女性健康功能追蹤更精準的生理期，可在夜間以每5秒偵測一次溫度的頻率，藉此判斷精準度可達攝氏0.1度的溫度變化。

在安全防護設計，此次則是增加車輛碰撞偵測功能，透過Apple Watch內建3軸陀螺儀與動態感測元件，以4倍速度偵測來自前方、後方或側面超過256g的衝擊力道，並且配合麥克風識別環境聲音，藉此判斷使用者是否發生車禍，進而透過10秒時間讓使用者可透過點按螢幕確認是否無恙，否則會自動播打呼救電話，同時發送事故發生地點座標，以及向使用者設定的緊急聯絡人通報。

針對電池續航需求，蘋果也在Apple Watch Series 4以後錶款加入低耗電模式，讓電力續航時間可延長至36小時，但螢幕常時顯示等較耗電功能則會被關閉。而在網路連接功能部分，Apple Watch Series 8終於加入國際漫遊功能，讓手錶也能像手機在不同國家地區漫遊上網、進行通訊。

Apple Watch Series 8同樣區分不鏽鋼與鋁合金材質款式，不鏽鋼款式區分銀色、黑色與金色三款配色，鋁合金款式則提供銀、黑、金、紅四款配色，預計從即日起開放預訂，將在9月16日正式上市，GPS版本建議售價則從399美元，GPS+Cellular款式則是499美元。

另外，蘋果此次也同步推出新款Nike版本Apple Watch Series 8，以及愛馬仕款式Apple Watch Series 8，並且同步推出新款錶帶配件，同樣也會在9月16日正式上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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