蘋果發表會展示3款新Apple Watch　iPhone 14共5色

中央社／ 加州古柏迪諾8日綜合外電報導

蘋果公司（Apple Inc.）今天在加州古柏迪諾（Cupertino）舉行秋季發表會，展示了三個新款Apple Watch及iPhone 14產品線等新品。

蘋果在秋季發表會公布了Apple Watch Series 8、第二代Apple Watch SE及鎖定極限運動和潛水族群的Apple Watch Ultra。

此外，新品iPhone 14及iPhone 14 Pro共有5種顏色，包括午夜、星空、藍、紫、紅，兩款手機都去掉了瀏海螢幕。

新一代AirPods Pro售價定在249美元（約新台幣7685元），將於9月9日起開放預購。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

延伸閱讀

不斷更新／iPhone 14 Pro改藥丸型挖孔 「黑條移動島」超活潑能變大變小

傳蘋果將長江存儲加入iPhone 14閃存供應商名單

蘋果發表會凌晨登場！直上iPhone 14 Pro划算？Apple Watch Pro更大顆 7新品預測一次看

不准沒附充電頭！巴西要蘋果停售iPhone 開罰238萬美元

相關新聞

不斷更新／iPhone 14 Pro改藥丸型挖孔 「黑條移動島」超活潑能變大變小

蘋果秋季發表會於今（9）日凌晨1點登場，iPhone 14系列、暌違3年的AirPods Pro2、傳說中的Apple Watch Pro是否真的現身？《聯合新聞網》隨時文字轉播最新資訊，深夜12點起小編還會在該頁面的「聊天室」和大家一同邊看蘋果發表會邊聊天喔！

iPhone 14發表前掀拋售潮 通訊行最夯的二手iPhone竟然是這款

蘋果秋季發表會將於9月8日凌晨登場，民眾最關注的新一代iPhone 14系列預估也將在發表會中正式亮相。隨著近年各品牌旗...

蘋果發表會凌晨登場！直上iPhone 14 Pro划算？Apple Watch Pro更大顆 7新品預測一次看

蘋果（Apple）秋季發表會將於台灣時間9月8日凌晨1點舉行，全球果粉都能透過直播觀看新品。《聯合新聞網》也將同步文字轉播，當天凌晨12點起小編還會在聊天室和大家一同互動！此次邀請函以「Far out.」帶出主題，並搭配宇宙銀河系組成的「蘋果星星」背景模樣，讓果粉聯想iPhone 14系列是否加入更強大的攝影功能。

AirPods Pro 2有新色？4大亮點驗證傳聞 「當吊飾」免再買配件

距離台灣時間9月8日的蘋果發表會剩不到2天，外傳除了iPhone 14系列和Apple Watch 8將登場外，AirPods Pro 2也有望亮相，日前再曝光AirPods Pro 2的渲染圖，一改以往白色風格，將推出新色等4大亮點，似乎驗證了先前的傳聞。

iPhone 14有望支援衛星連網 蘋果直搗衛星通訊市場原因曝

在接下來的「Far Out」秋季發表會上，蘋果預期將宣佈於iPhone 14系列機種加入衛星連網通訊功能，讓使用者能在一般基地台無法順利提供訊號地點，繼續透過衛星網路連接上網、通訊，而包含Qualcomm、聯發科等晶片業者也宣佈使旗下處理器產品能對應衛星連網通訊需求，加上包含SpaceX旗下Starlink、亞馬遜旗下Kuiper等均積極部署低軌道衛星網路，為的是什麼？

Apple Watch Pro再外洩！面積真的變大了 還有這功能操作更方便

在Apple Watch Series 8消息中，可能會加入全新Pro等級產品，藉此與Apple Watch Series 8、新款Apple Watch SE提供更多使用選擇。而中國業者打造的配件，更透露即將推出的Apple Watch Pro不僅採用面積更大、採平面形式設計的螢幕，還將額外增加實體操作介面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。