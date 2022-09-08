蘋果發表會展示3款新Apple Watch　iPhone 14共5色

蘋果秋季發表會於今（9）日凌晨1點登場，iPhone 14系列、暌違3年的AirPods Pro2、傳說中的Apple Watch Pro是否真的現身？《聯合新聞網》隨時文字轉播最新資訊，深夜12點起小編還會在該頁面的「聊天室」和大家一同邊看蘋果發表會邊聊天喔！

2022-09-08 02:21