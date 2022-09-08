蘋果發表會展示3款新Apple Watch iPhone 14共5色
蘋果公司（Apple Inc.）今天在加州古柏迪諾（Cupertino）舉行秋季發表會，展示了三個新款Apple Watch及iPhone 14產品線等新品。
蘋果在秋季發表會公布了Apple Watch Series 8、第二代Apple Watch SE及鎖定極限運動和潛水族群的Apple Watch Ultra。
此外，新品iPhone 14及iPhone 14 Pro共有5種顏色，包括午夜、星空、藍、紫、紅，兩款手機都去掉了瀏海螢幕。
新一代AirPods Pro售價定在249美元（約新台幣7685元），將於9月9日起開放預購。
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