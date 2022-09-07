這張圖洩iPhone 14 Plus大電量？《聯合新聞網》凌晨陪你尬聊看蘋果發表會

蘋果（Apple）秋季發表會以「Far out.」帶出主題，將於台灣時間9月8日凌晨1點舉行，全球果粉都能透過直播觀看新品，外界預測將出iPhone 14系列、Apple Watch 8、Apple Watch Pro、暌違3年的AirPods Pro 2、2022年版的Apple TV及新款HomePod，你最期待哪款出現呢？《聯合新聞網》將同步文字轉播，9月8日深夜12點起小編還會在該頁面的「聊天室」和大家一同互動聊天。

不過就在此時，網路流傳疑似發表會現場的照片，可看出背景為傳聞中的iPhone 14 Pro紫色款圖像，並有橫向驚嘆號（又有人認為是藥丸型）挖孔螢幕設計。另外更有店家發出廣告傳單表明平價版6.7吋iPhone 14 Plus的電池容量為4325mAh，比iPhone 14 Pro Max的4325mAh要來的大，整體下來，iPhone 14 Plus可能真的擁有高CP值。

微博一名網友曝光黃牛店家iPhone 14系列資訊，裡頭還曝光電量等內容，不過被網友質疑真偽。（翻攝自微博）

網路也有部落客曝光iPhone 14 Pro的保護殼，將它裝在iPhone 13 Pro上，明顯可見iPhone 14 Pro的鏡頭模組比前代大，似乎驗證了先前傳聞。在直播開始前，還是再看一次《聯合新聞網》整理這次可能會推出的7項新品：

國外曝光iPhone 14 Pro的保護殼，將它裝在iPhone 13 Pro上，鏡頭部分真的比舊款大上許多。（翻攝自推特）

iPhone 14其實是iPhone 13S？

．某種程度像是「iPhone 13S」

．將有6.1吋及6.7吋款式，6.7吋為「iPhone 14 Plus（曾稱iPhone 14 Max）」，mini版消失，因此iPhone 13 mini可能是最後的版本

．依舊為瀏海螢幕、沒有ProMotion自動適應更新頻率技術

．使用與iPhone 13相同的A15晶片、記憶體為6GB

．超廣角相機、自拍鏡頭升級，自拍鏡頭有F1.9光圈和自動對焦功能

．iPhone 14 Plus電池容量比iPhone 14 Pro Max更強

．顏色為黑色、白色、紅色、藍色，並新增紫色

．儲存空間有128GB／256GB／512GB

．依爆料價格，6.1吋iPhone 14為799、899、1099美元，換算台幣： 128GB：2萬4145元 256GB：2萬7416元 512GB：3萬3486元

．依爆料價格：6.7吋iPhone 14 Plus為899、999、1199美元，換算台幣： 128GB：為2萬7416元 256GB：3萬439元 512GB：3萬6564元

iPhone 14系列渲染圖。（翻攝自推特）

iPhone 14 Pro 螢幕、鏡頭大翻新

．將有6.1吋及6.7吋款式

．改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，最終型態可能是藥丸型挖孔螢幕

．支援隨顯螢幕、ProMotion自動適應更新頻率技術，可調整1Hz至120Hz

．採用A16晶片、記憶體為6GB

．主鏡頭升級至4800萬畫素、感光元件大了21%，支援錄製8K影片，鏡頭變得更大更凸

．自拍鏡頭升級，有F1.9光圈和自動對焦功能

．可能有衛星聯網通訊功能

．顏色將有石墨色、金色、銀色和全新的紫色

．儲存空間有128GB／256GB／512GB/512GB

．6.1吋iPhone 14 Pro為1099、1199、1399、1599美元，換算台幣： 128GB：3萬3486元 256GB：3萬6564元 512GB：4萬2627元 1TB：4萬8721元

．6.7吋iPhone 14 Pro Max為1199、1299、1499、1699美元，換算台幣： 128GB：3萬6564元 256GB：3萬9580元 512GB：4萬5674元 1TB：5萬1768元

iPhone 14 Pro系列外傳將有銀色、金色、石墨色、紫色及新藍色。（翻攝自theapplehub）

外媒秀出iPhone 14 Pro的紫色（左）與新藍色（右）的模型機把玩影片，新款藍色其實有一些紫。（翻攝自theapplehub）

iPhone 14 Pro的「橫向驚嘆號」將會透過軟體「修飾」，將2個挖孔「連在一起」。（翻攝自theapplehub推特）

Apple Watch 8 低功耗模式驚豔

．外觀與Apple Watch 7差不多

．有41mm和45mm兩種尺寸

．採用S8晶片，但性能可能和S7差不多

．新增「低功耗模式」可延長電池壽命

．新增體溫量測

．傳出有車禍檢測和自動報警功能

．價格為399美元起（約台幣1萬2075元起）

Apple Watch 8渲染圖。（翻攝自推特）

Apple Watch Pro 尺寸更大顆、不再1天1充

．外型傳大改版，可能是矩形的「變化版」

．僅有1尺寸：49mm，處在有點太大但又不太小的尷尬尺寸

．左側將有新實體按鈕、右側跟以往相同，有數位錶冠、麥克風和側邊按鈕

．採用鈦合金外殼、抗裂水晶玻璃錶面，適合戶外極限運動者使用

．螢幕尺寸更大，增加7%顯示空間

．螢幕顯示器為410 x 502像素（比7代更好）

．電池容量加大，配上新的「低功耗模式」，使用時間可長達數天

．Apple Watch 8的功能都有

．價格落在999美元起（約台幣3萬882元）

有設計師曝光Apple Watch Pro的渲染圖，傳左側將會有實體按鈕。（翻攝自ianzelbo推特）

有設計師曝光Apple Watch Pro的渲染圖，傳左側將會有實體按鈕。（翻攝自ianzelbo推特）

網傳的Apple Watch 8照片與前代尺寸相同，依舊為41mm和45mm，Apple Watch Pro則提供49mm一種尺寸。（翻攝自SonnyDickson推特）

AirPods Pro 2 支援無損音質

．與1代AirPods Pro外觀相同，但耳柄變短

．晶片效能提升、減少功耗，增加降噪能力，名稱可能為「新H1晶片」

．可能有新色紅色可選擇

．可當簡易助聽器

．充電盒配備喇叭，透過「尋找」功能，能讓充電盒發出聲音

．可能支援ALAC無損音質的音樂格式

．與AirPods 3相同，有空間音訊技術享受環繞音效效果

．支援心率檢測、量體溫等健康功能

．充電盒將附吊飾孔，免再買配件

．價格可能為249美元（約台幣7535元）

外媒曝AirPods Pro 2外觀，一樣為入耳式設計，但耳柄較短。（翻攝自52 Audio網站）

AirPods Pro 2的充電盒有喇叭孔和麥克風，以及吊飾孔，可以不必再買配件就能使用。（翻攝自Andrew_OSU推特）

2022 Apple TV 低價搶市

．可能會是低價款Apple TV搶市

．採用A14晶片、4GB記憶體

．價格有望比去年的Apple TV 4K（5590元起）還低

2022年Apple TV傳將出低價版搶攻市場。圖為Apple TV 4K版。（翻攝自官網）

新款HomePod 尺寸不mini

．可能內建與Apple Watch 8一樣的S8晶片

．尺寸與音質與初代HomePod相同（不是mini款）

．價格落在100至300美元（約台幣3026元至9079元）間

新款的HomePod未有太大新資訊，據傳大小和音質會跟初代的HomePod（右）一樣，而非HomePod mini。（翻攝自macrumors）

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