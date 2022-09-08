改為1.41吋方形錶面，Garmin推出新款Venu Sq 2運動手錶

Garmin宣布新款Venu Sq 2運動手錶，相較過去推出的Venu錶款改為方形錶面。

設計方面，Venu Sq 2採用1.41吋AMOLED矩形螢幕，顯示面積約提升17%，同時電力更可在省電模式下對應長達12天續航時間，即便在一般使用情況也能對應長達11天，但如果開啟GPS則僅對應20小時。

功能部分，則可藉由Garmin第四代心率感測元件對應心率、呼吸、血氧濃度、壓力指數、卡路里消耗量，以及身體能量等數據，針對女性用戶則可紀錄月經、孕期追蹤等功能。

其他部分，則包含提供每兩分鐘量測所有身體數據的「即時健康快報」功能，並且能輸出圖表內容，方便使用者與醫師或健康諮詢師討論，另外也能透過「熱血時間」功能紀錄每天強度活動時間，以及針對深層睡眠、快速動眼期，針對介於淺眠與清醒之間的睡眠狀態增加「睡不安穩」狀態偵測，藉此讓睡眠品質紀錄更加準確。

而在運動功能部分，Venu Sq 2加入網球、SUP立槳活動，以及HIIT高強度間歇訓練等項目，讓運動紀錄項目增加至25種。

跟先前推出錶款一樣，Venu Sq 2一樣具備與手機連動即時推播功能，以及支援綁定信用卡與悠遊卡的Garmin Pay服務，藉此對應小額支付使用需求，另外也能配合悠遊付app自動加值。

Venu Sq 2提供鴿羽灰、極致白、金屬薄荷三款配色，建議售價為新台幣7990元，Garmin額外推出對應Spotify、KBOX等服務的音樂版，分別提供經典黑、象牙白及法式可可三款配色，建議售價為新台幣8990元，兩種版本都會在9月8日於台灣市場開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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